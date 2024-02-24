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На северо-восточной хорде в Москве произошло несколько ДТП - РИА Новости, 24.02.2024
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21:06 24.02.2024
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На северо-восточной хорде в Москве произошло несколько ДТП
На северо-восточной хорде в Москве произошло несколько ДТП - РИА Новости, 24.02.2024
На северо-восточной хорде в Москве произошло несколько ДТП
Несколько ДТП произошло на северо-восточной хорде (СВХ) в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, при этом, по РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:06
2024-02-24T21:06
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Несколько ДТП произошло на северо-восточной хорде (СВХ) в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, при этом, по данным источника агентства, предварительно, аварии произошли с участием более пяти машин. "Произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве, добавив, что все произошло на СВХ в районе улицы Печорской. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, аварии произошли с участием более пяти машин.
https://ria.ru/20231013/moskva-1902425810.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На северо-восточной хорде в Москве произошло несколько ДТП

В Москве на северо-восточной хорде в нескольких ДТП столкнулись более пяти машин

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Несколько ДТП произошло на северо-восточной хорде (СВХ) в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, при этом, по данным источника агентства, предварительно, аварии произошли с участием более пяти машин.
«
"Произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве, добавив, что все произошло на СВХ в районе улицы Печорской.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, аварии произошли с участием более пяти машин.
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В Москве легковушка врезалась в грузовик на СВХ, двое погибли
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