https://ria.ru/20240224/dtp-1929315632.html

На северо-восточной хорде в Москве произошло несколько ДТП

На северо-восточной хорде в Москве произошло несколько ДТП - РИА Новости, 24.02.2024

На северо-восточной хорде в Москве произошло несколько ДТП

Несколько ДТП произошло на северо-восточной хорде (СВХ) в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, при этом, по РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T21:06

2024-02-24T21:06

2024-02-24T21:06

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Несколько ДТП произошло на северо-восточной хорде (СВХ) в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, при этом, по данным источника агентства, предварительно, аварии произошли с участием более пяти машин. "Произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве, добавив, что все произошло на СВХ в районе улицы Печорской. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, аварии произошли с участием более пяти машин.

https://ria.ru/20231013/moskva-1902425810.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия