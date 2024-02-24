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Тюменские бойцы получат более мощные FPV-дроны с боеприпасами - РИА Новости, 24.02.2024
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08:58 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/drony-1929244023.html
Тюменские бойцы получат более мощные FPV-дроны с боеприпасами
Тюменские бойцы получат более мощные FPV-дроны с боеприпасами - РИА Новости, 24.02.2024
Тюменские бойцы получат более мощные FPV-дроны с боеприпасами
Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов с более мощными батареями и боеприпасами к ним, сообщил глава... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:58
2024-02-24T08:58
надежные люди
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 24 фев – РИА Новости. Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов с более мощными батареями и боеприпасами к ним, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "FPV-дроны местного производства оснащены мощной батареей и ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета до 8-10 км. Но самое главное – наши инженеры разработали и наладили собственное производство боеприпасов для дронов. Они намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов. Тюменские воины скоро получат первую партию беспилотников и корпусов осколочного боеприпаса", – сообщил Моор. Губернатор подчеркнул, что дроны и боеприпасы тюменские специалисты разработали с учетом опыта, который получен в зоне специальной военной операции. Учебный комплект беспилотников также будет разработан и передан в Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова. "Важно, что опыт СВО дал нашим военным огромный пласт ценной информации, которую уже сейчас смогут осваивать будущие защитники Отечества", - отметил Моор.
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тюменская область, александр моор
Надежные люди, Тюменская область, Александр Моор
Тюменские бойцы получат более мощные FPV-дроны с боеприпасами

Тюменская область готовит к отправке более мощные FPV-дроны с боеприпасами

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиТюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов
Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов
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ТЮМЕНЬ, 24 фев – РИА Новости. Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов с более мощными батареями и боеприпасами к ним, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"FPV-дроны местного производства оснащены мощной батареей и ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета до 8-10 км. Но самое главное – наши инженеры разработали и наладили собственное производство боеприпасов для дронов. Они намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов. Тюменские воины скоро получат первую партию беспилотников и корпусов осколочного боеприпаса", – сообщил Моор.
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиТюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов
Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов
Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
1 из 2
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиТюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов
Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов
Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
2 из 2
Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
1 из 2
Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
2 из 2
Губернатор подчеркнул, что дроны и боеприпасы тюменские специалисты разработали с учетом опыта, который получен в зоне специальной военной операции.
Учебный комплект беспилотников также будет разработан и передан в Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова. "Важно, что опыт СВО дал нашим военным огромный пласт ценной информации, которую уже сейчас смогут осваивать будущие защитники Отечества", - отметил Моор.
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Надежные людиТюменская областьАлександр Моор
 
 
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