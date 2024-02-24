https://ria.ru/20240224/drony-1929244023.html

Тюменские бойцы получат более мощные FPV-дроны с боеприпасами

Тюменские бойцы получат более мощные FPV-дроны с боеприпасами - РИА Новости, 24.02.2024

Тюменские бойцы получат более мощные FPV-дроны с боеприпасами

Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов с более мощными батареями и боеприпасами к ним, сообщил глава... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:58

2024-02-24T08:58

2024-02-24T08:58

надежные люди

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 24 фев – РИА Новости. Тюменская область готовит к отправке первую партию разработанных местными инженерами FPV-дронов с более мощными батареями и боеприпасами к ним, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "FPV-дроны местного производства оснащены мощной батареей и ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета до 8-10 км. Но самое главное – наши инженеры разработали и наладили собственное производство боеприпасов для дронов. Они намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов. Тюменские воины скоро получат первую партию беспилотников и корпусов осколочного боеприпаса", – сообщил Моор. Губернатор подчеркнул, что дроны и боеприпасы тюменские специалисты разработали с учетом опыта, который получен в зоне специальной военной операции. Учебный комплект беспилотников также будет разработан и передан в Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова. "Важно, что опыт СВО дал нашим военным огромный пласт ценной информации, которую уже сейчас смогут осваивать будущие защитники Отечества", - отметил Моор.

https://ria.ru/20240223/sladosti-1929198195.html

тюменская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, александр моор