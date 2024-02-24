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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/donetsk-1929303209.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.02.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 18.40 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T19:06
2024-02-24T19:06
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
украина
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.40 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ центра Донецка снаряд попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего погиб мирный житель. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранения при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240222/donetsk-1928983351.html
https://ria.ru/20240224/donetsk-1929282718.html
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происшествия, донецк, петровский район, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из натовской артиллерии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.40 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Фрагменты ракеты JROF HEF в Калининском районе Донецка. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF
22 февраля, 14:17
Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ центра Донецка снаряд попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего погиб мирный житель. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранения при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кадры с места удара по жилому дому в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие
15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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