https://ria.ru/20240224/donetsk-1929303209.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.02.2024

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 18.40 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T19:06

2024-02-24T19:06

2024-02-24T19:06

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

украина

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.40 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ центра Донецка снаряд попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего погиб мирный житель. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранения при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240222/donetsk-1928983351.html

https://ria.ru/20240224/donetsk-1929282718.html

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петровский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, петровский район, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, нато