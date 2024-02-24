https://ria.ru/20240224/donetsk-1929300825.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 24.02.2024

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 18.10 выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:38

2024-02-24T18:38

2024-02-24T18:38

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 - город Донецк: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ центра Донецка снаряд попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего погиб мирный житель. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранения при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка.

https://ria.ru/20240224/obstrel-1929278491.html

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Дарья Буймова

в мире, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины