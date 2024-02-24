https://ria.ru/20240224/diplomaty-1929300965.html

Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет

Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет - РИА Новости, 24.02.2024

Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет

Украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе с Венгрией, сообщило агентство УНИАН. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:39

2024-02-24T18:39

2024-02-24T21:16

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе с Венгрией, сообщило агентство УНИАН. "Украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабандный табак", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что дипломаты пытались провезти через границу 283 коробки с контрабандными сигаретами в автобусе с фальшивой дипломатической отметкой. При этом водитель и пассажир транспортного средства действительно обладали дипломатическими паспортами, однако прямого отношения к МИД Украины не имели. В частности, пассажир автобуса Лариса Шмелева является супругой секретаря посольства в Венгрии Дмитрия Шмелева. О связях водителя с министерством не сообщается. Отмечается, что задержанный автомобиль двигался в составе колонны контрабандистов. До него границу сумел пересечь еще один микроавтобус с украинскими дипломатами и контрабандным табаком.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928750088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, украина