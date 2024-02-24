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Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет - РИА Новости, 24.02.2024
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18:39 24.02.2024 (обновлено: 21:16 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/diplomaty-1929300965.html
Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет
Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет - РИА Новости, 24.02.2024
Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет
Украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе с Венгрией, сообщило агентство УНИАН. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T18:39
2024-02-24T21:16
в мире
венгрия
украина
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе с Венгрией, сообщило агентство УНИАН. &quot;Украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабандный табак&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что дипломаты пытались провезти через границу 283 коробки с контрабандными сигаретами в автобусе с фальшивой дипломатической отметкой. При этом водитель и пассажир транспортного средства действительно обладали дипломатическими паспортами, однако прямого отношения к МИД Украины не имели. В частности, пассажир автобуса Лариса Шмелева является супругой секретаря посольства в Венгрии Дмитрия Шмелева. О связях водителя с министерством не сообщается. Отмечается, что задержанный автомобиль двигался в составе колонны контрабандистов. До него границу сумел пересечь еще один микроавтобус с украинскими дипломатами и контрабандным табаком.
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в мире, венгрия, украина
В мире, Венгрия, Украина
Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет

УНИАН: украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабандные сигареты

© Nemzeti Adó- és VámhivatalДосмотр украинского микроавтобуса таможенниками на границе с Венгрией. Кадр видео
Досмотр украинского микроавтобуса таможенниками на границе с Венгрией. Кадр видео
© Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Досмотр украинского микроавтобуса таможенниками на границе с Венгрией. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские дипломаты попались на контрабанде сигарет на границе с Венгрией, сообщило агентство УНИАН.
«

"Украинские дипломаты пытались ввезти в Венгрию контрабандный табак", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что дипломаты пытались провезти через границу 283 коробки с контрабандными сигаретами в автобусе с фальшивой дипломатической отметкой. При этом водитель и пассажир транспортного средства действительно обладали дипломатическими паспортами, однако прямого отношения к МИД Украины не имели. В частности, пассажир автобуса Лариса Шмелева является супругой секретаря посольства в Венгрии Дмитрия Шмелева. О связях водителя с министерством не сообщается.
Отмечается, что задержанный автомобиль двигался в составе колонны контрабандистов. До него границу сумел пересечь еще один микроавтобус с украинскими дипломатами и контрабандным табаком.
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