https://ria.ru/20240224/bpla-1929318432.html

Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА

Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА - РИА Новости, 24.02.2024

Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в районе хутора... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T21:45

2024-02-24T21:45

2024-02-24T21:51

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в районе хутора Развильный, предварительно, пострадавших и разрушений нет. "В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе хутора Развильный... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные группы.

https://ria.ru/20240224/pvo-1929314173.html

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков