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Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 24.02.2024 (обновлено: 21:51 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/bpla-1929318432.html
Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА
Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА - РИА Новости, 24.02.2024
Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в районе хутора... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:45
2024-02-24T21:51
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в районе хутора Развильный, предварительно, пострадавших и разрушений нет. "В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе хутора Развильный... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные группы.
https://ria.ru/20240224/pvo-1929314173.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА

Гладков: над Белгородской областью сбили два БПЛА, пострадавших и разрушений нет

© Фото : соцсетиБПЛА самолетного типа с гербом Украины
БПЛА самолетного типа с гербом Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : соцсети
БПЛА самолетного типа с гербом Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в районе хутора Развильный, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
"В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе хутора Развильный... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные группы.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области
20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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