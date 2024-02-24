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Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА
Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА - РИА Новости, 24.02.2024
Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в районе хутора... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:45
2024-02-24T21:45
2024-02-24T21:51
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в районе хутора Развильный, предварительно, пострадавших и разрушений нет. "В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе хутора Развильный... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные группы.
https://ria.ru/20240224/pvo-1929314173.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили два БПЛА
Гладков: над Белгородской областью сбили два БПЛА, пострадавших и разрушений нет