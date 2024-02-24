https://ria.ru/20240224/blagoustroystvo-1929273046.html

Благоустройство возле станции "Крекшино" в Москве завершили

Благоустройство возле станции "Крекшино" в Москве завершили - РИА Новости, 24.02.2024

Благоустройство возле станции "Крекшино" в Москве завершили

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции "Крекшино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:13

2024-02-24T14:13

2024-02-24T14:13

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции "Крекшино" МЦД-4 в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей. В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок улицы Запрудная, пешеходная связь между ними и участок улицы 2-я Железнодорожная", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью около 8,8 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. Также проложили более 170 метров дополнительной системы водостока. "В рамках проекта обновили почти 11 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах и около 28,1 тысячи - на проезжей части. Нерегулируемые наземные переходы оснастили опорами контрастного освещения, которые позволяют "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. В районе станции установили свыше 200 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, разбили газон общей площадью более 30,7 тысячи "квадратов", - добавил Бирюков. Он уточнил, что по обе стороны от железной дороги на остановках "Станция Крекшино" заменили остановочные павильоны, возле них оборудовали новые светофоры на переходах. Возле станции обустроили два разворотных круга для автобусов и организовали плоскостные парковки. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что привели в порядок пешеходную связь между улицами 1-я Железнодорожная и Запрудная - там укрепили подпорные стенки зеленых склонов, обновили три лестницы, установили лавочки.

https://ria.ru/20240214/moskva-1927228174.html

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Варвара Скокшина

москва, тинао, петр бирюков