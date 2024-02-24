https://ria.ru/20240224/bespilotniki-1929266873.html

Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 20 беспилотников

Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 20 беспилотников - РИА Новости, 24.02.2024

Над Донецком и Макеевкой обезвредили более 20 беспилотников

Свыше 20 украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:17

2024-02-24T13:17

2024-02-24T13:18

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Свыше 20 украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 23 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба. В ведомстве отметили, что среди обезвреженных дронов был также и разведывательный коптер. Его перехватили над одной из тыловых воинских частей, после чего взрывотехники УФСБ обезвредили дрон.

https://ria.ru/20240215/bespilotniki-1927640010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, россия, донецкая народная республика