https://ria.ru/20240224/bespilotniki-1929239041.html
В ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом
В ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом - РИА Новости, 24.02.2024
В ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом
Вооруженные силы России получат беспилотники, которые управляются с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:08
2024-02-24T08:08
2024-02-24T08:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России получат беспилотники, которые управляются с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщает ведомство, Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего и офицеров штаба. "Глава российского военного ведомства отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации и добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта, что повысит эффективность их применения", - говорится в сообщении. "Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием", - приводит ведомство слова Шойгу.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
В ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом
Шойгу: в ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России получат беспилотники, которые управляются с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Как сообщает ведомство, Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего и офицеров штаба.
"Глава российского военного ведомства отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации и добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта, что повысит эффективность их применения", - говорится в сообщении.
"Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием", - приводит ведомство слова Шойгу.
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