https://ria.ru/20240224/bespilotniki-1929239041.html

В ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом

В ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом - РИА Новости, 24.02.2024

В ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом

Вооруженные силы России получат беспилотники, которые управляются с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:08

2024-02-24T08:08

2024-02-24T08:08

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

вооруженные силы рф

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России получат беспилотники, которые управляются с использованием технологий искусственного интеллекта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщает ведомство, Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего и офицеров штаба. "Глава российского военного ведомства отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации и добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта, что повысит эффективность их применения", - говорится в сообщении. "Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием", - приводит ведомство слова Шойгу.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия, безопасность