https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929320794.html

Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне

Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне - РИА Новости, 25.02.2024

Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне

Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-24T22:16

2024-02-24T22:16

2024-02-25T00:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928723465_0:74:2402:1425_1920x0_80_0_0_e10c3dba04e4f8a2c9245578c787c0cb.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны России в Telegram-канале.Это уже третий БПЛА, сбитый за сутки в небе над регионом. Первый уничтожили около 15.00 мск, еще один — около 20.00 мск."Двадцать четвертого февраля около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

белгородская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, россия