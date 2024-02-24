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Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:16 24.02.2024 (обновлено: 00:33 25.02.2024)
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929320794.html
Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне
Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне - РИА Новости, 25.02.2024
Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне
Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-24T22:16
2024-02-25T00:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны России в Telegram-канале.Это уже третий БПЛА, сбитый за сутки в небе над регионом. Первый уничтожили около 15.00 мск, еще один — около 20.00 мск."Двадцать четвертого февраля около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
белгородская область
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

© Фото : соцсетиБПЛА самолетного типа с гербом Украины
БПЛА самолетного типа с гербом Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : соцсети
БПЛА самолетного типа с гербом Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны России в Telegram-канале.
Это уже третий БПЛА, сбитый за сутки в небе над регионом. Первый уничтожили около 15.00 мск, еще один — около 20.00 мск.
«
"Двадцать четвертого февраля около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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