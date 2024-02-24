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Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне
Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне - РИА Новости, 25.02.2024
Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне
Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-24T22:16
2024-02-24T22:16
2024-02-25T00:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны России в Telegram-канале.Это уже третий БПЛА, сбитый за сутки в небе над регионом. Первый уничтожили около 15.00 мск, еще один — около 20.00 мск."Двадцать четвертого февраля около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью дроне
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью