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В СНГ рассказали о подготовке Белоруссии к парламентским выборам - РИА Новости, 24.02.2024
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Протесты в Белоруссии
 
12:10 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/belorussiya-1929260796.html
В СНГ рассказали о подготовке Белоруссии к парламентским выборам
В СНГ рассказали о подготовке Белоруссии к парламентским выборам - РИА Новости, 24.02.2024
В СНГ рассказали о подготовке Белоруссии к парламентским выборам
Структуры Белоруссии предприняли все шаги для того, чтобы на парламентских выборах не допустить повторения ситуации 2020-го года, заявил генсек СНГ Сергей... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:10
2024-02-24T12:10
протесты в белоруссии
сергей лебедев
снг
белоруссия
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Структуры Белоруссии предприняли все шаги для того, чтобы на парламентских выборах не допустить повторения ситуации 2020-го года, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. "И у нас главная задача, мне представляется, в первую очередь, конечно, всех структур, которые встречают избирательный процесс, не допустить создания той напряженной ситуации, которая сложилась в 20-м году. К сожалению, дошло до уличных манифестаций. Сейчас соответствующие структуры республики предприняли все шаги для того, чтобы не допустить этого, чтобы выборы завершились спокойно", - сказал Лебедев на встрече с замгенсека ШОС, приехавшим на парламентские выборы в Белоруссии в качестве наблюдателя.
https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928413110.html
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сергей лебедев, снг, белоруссия
Протесты в Белоруссии, Сергей Лебедев, СНГ, Белоруссия
В СНГ рассказали о подготовке Белоруссии к парламентским выборам

Генсек СНГ: в Белоруссии сделали все, чтобы не повторились протесты 2020 года

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Минске после президентских выборов
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов. Архивное фото
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Структуры Белоруссии предприняли все шаги для того, чтобы на парламентских выборах не допустить повторения ситуации 2020-го года, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.
"И у нас главная задача, мне представляется, в первую очередь, конечно, всех структур, которые встречают избирательный процесс, не допустить создания той напряженной ситуации, которая сложилась в 20-м году. К сожалению, дошло до уличных манифестаций. Сейчас соответствующие структуры республики предприняли все шаги для того, чтобы не допустить этого, чтобы выборы завершились спокойно", - сказал Лебедев на встрече с замгенсека ШОС, приехавшим на парламентские выборы в Белоруссии в качестве наблюдателя.
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Протесты в БелоруссииСергей ЛебедевСНГБелоруссия
 
 
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