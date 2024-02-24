https://ria.ru/20240224/belorussiya-1929260796.html

В СНГ рассказали о подготовке Белоруссии к парламентским выборам

В СНГ рассказали о подготовке Белоруссии к парламентским выборам - РИА Новости, 24.02.2024

В СНГ рассказали о подготовке Белоруссии к парламентским выборам

Структуры Белоруссии предприняли все шаги для того, чтобы на парламентских выборах не допустить повторения ситуации 2020-го года, заявил генсек СНГ Сергей... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:10

2024-02-24T12:10

2024-02-24T12:10

протесты в белоруссии

сергей лебедев

снг

белоруссия

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Структуры Белоруссии предприняли все шаги для того, чтобы на парламентских выборах не допустить повторения ситуации 2020-го года, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. "И у нас главная задача, мне представляется, в первую очередь, конечно, всех структур, которые встречают избирательный процесс, не допустить создания той напряженной ситуации, которая сложилась в 20-м году. К сожалению, дошло до уличных манифестаций. Сейчас соответствующие структуры республики предприняли все шаги для того, чтобы не допустить этого, чтобы выборы завершились спокойно", - сказал Лебедев на встрече с замгенсека ШОС, приехавшим на парламентские выборы в Белоруссии в качестве наблюдателя.

https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928413110.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лебедев, снг, белоруссия