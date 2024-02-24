https://ria.ru/20240224/belorussiya-1929254438.html

Выборы в Белоруссии организованы на высоком уровне, сообщил наблюдатель

Выборы в Белоруссии организованы на высоком уровне, сообщил наблюдатель - РИА Новости, 24.02.2024

Выборы в Белоруссии организованы на высоком уровне, сообщил наблюдатель

Наблюдатели от Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России отмечают высокий уровень организации выборов депутатов в Белоруссии, заявил координатор... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:58

2024-02-24T10:58

2024-02-24T10:58

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

минск

россия

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Наблюдатели от Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России отмечают высокий уровень организации выборов депутатов в Белоруссии, заявил координатор делегации наблюдателей Виктор Селиверстов. "Мы, конечно, часто слышим (обвинения - ред.) про всякие диктатуры и в России, и в Беларуси, что все из-под палки, людей заставляют (идти голосовать - ред.). Слушайте, ну глупости это все. Мы видели настроение людей на участках в Минске. Настроение не скроешь, оно видно и понятно. Люди улыбаются, лица открыты. Все у вас прекрасно, все работает. Не сомневаемся, что выборы пройдут на высоком уровне", - сказал Селиверстов в субботу в Минске журналистам после встречи с главой ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко. Координатор делегации наблюдателей рассказал, что ее члены вчера прибыли в Белоруссию и уже смогли ознакомиться с ходом избирательной кампании, организацией досрочного голосования в Минске. "Организовано все на высоком уровне", - сказал он. Селиверстов обратил внимание, что на выборах в Белоруссии работают почти 300 иностранных наблюдателей и 4,5 тысячи национальных, что свидетельствует об открытости кампании. Он отметил высокое число кандидатов в депутаты, подчеркнул, что своих представителей выдвинули все партии. Селиверстов выразил надежду, что с депутатами, которые будут избраны в единый день голосования, удастся наладить слаженную работу и конструктивное взаимодействие, найти понимание, как с депутатами действующего созыва. В Белоруссии впервые запланировано проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования - 25 февраля 2024 года. Во вторник началось досрочное голосование, которое продлится по 24 февраля включительно. Всего в списки избирателей включено более 6,9 миллиона человек.

https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928413110.html

https://ria.ru/20240212/nablyudateli-1926913417.html

белоруссия

минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, минск, россия