https://ria.ru/20240224/bank-1929243874.html

В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США

В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США - РИА Новости, 24.02.2024

В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США

Санкции в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США, ограничительные меры не повлияют на деятельность банка, говорится в... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:55

2024-02-24T08:55

2024-02-24T08:55

экономика

сша

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США, ограничительные меры не повлияют на деятельность банка, говорится в сообщении кредитной организации. Санкции США в отношении России, о которых американский минфин объявил в пятницу, затронул, в частности, ряд российских банков, в числе которых и Морской банк. "Ограничительные меры в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США. Объем этих расчетов в банке минимальный и введенные ограничительные меры не отразятся на нашей текущей деятельности. Банк не имеет активов в США для их блокировки", - сообщает банк на своем сайте. Кредитная организация, как подчеркивается в сообщении, гарантирует сохранность всех средств на счетах физических и юридических лиц, включая валютные. "Все системы и сервисы банка работают в обычном режиме, операции и платежи в иных валютах проводятся штатно. Онлайн-сервисы, офисы, банкоматы и карты банка также работают без каких-либо изменений или ограничений", - указал банк.

https://ria.ru/20240223/mir-1929175660.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия