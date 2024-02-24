Рейтинг@Mail.ru
В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/bank-1929243874.html
В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США
В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США - РИА Новости, 24.02.2024
В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США
Санкции в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США, ограничительные меры не повлияют на деятельность банка, говорится в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:55
2024-02-24T08:55
экономика
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569442138_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_d3d94505bf3a65ac27b256cf2511ecff.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США, ограничительные меры не повлияют на деятельность банка, говорится в сообщении кредитной организации. Санкции США в отношении России, о которых американский минфин объявил в пятницу, затронул, в частности, ряд российских банков, в числе которых и Морской банк. "Ограничительные меры в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США. Объем этих расчетов в банке минимальный и введенные ограничительные меры не отразятся на нашей текущей деятельности. Банк не имеет активов в США для их блокировки", - сообщает банк на своем сайте. Кредитная организация, как подчеркивается в сообщении, гарантирует сохранность всех средств на счетах физических и юридических лиц, включая валютные. "Все системы и сервисы банка работают в обычном режиме, операции и платежи в иных валютах проводятся штатно. Онлайн-сервисы, офисы, банкоматы и карты банка также работают без каких-либо изменений или ограничений", - указал банк.
https://ria.ru/20240223/mir-1929175660.html
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569442138_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_b168c64f6fdaacaf05ab45196303c985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия
Экономика, США, Россия
В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США

Морской банк: санкции США коснулись исключительно расчетов в долларах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБанкомат Морского банка
Банкомат Морского банка - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Банкомат Морского банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США, ограничительные меры не повлияют на деятельность банка, говорится в сообщении кредитной организации.
Санкции США в отношении России, о которых американский минфин объявил в пятницу, затронул, в частности, ряд российских банков, в числе которых и Морской банк.
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
США ввели санкции против оператора платежной системы "Мир"
Вчера, 17:09
"Ограничительные меры в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США. Объем этих расчетов в банке минимальный и введенные ограничительные меры не отразятся на нашей текущей деятельности. Банк не имеет активов в США для их блокировки", - сообщает банк на своем сайте.
Кредитная организация, как подчеркивается в сообщении, гарантирует сохранность всех средств на счетах физических и юридических лиц, включая валютные.
"Все системы и сервисы банка работают в обычном режиме, операции и платежи в иных валютах проводятся штатно. Онлайн-сервисы, офисы, банкоматы и карты банка также работают без каких-либо изменений или ограничений", - указал банк.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россия расширила санкции против Евросоюза
Вчера, 14:59
 
ЭкономикаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала