https://ria.ru/20240224/bank-1929243874.html
В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США
В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США - РИА Новости, 24.02.2024
В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США
Санкции в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США, ограничительные меры не повлияют на деятельность банка, говорится в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:55
2024-02-24T08:55
2024-02-24T08:55
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США, ограничительные меры не повлияют на деятельность банка, говорится в сообщении кредитной организации. Санкции США в отношении России, о которых американский минфин объявил в пятницу, затронул, в частности, ряд российских банков, в числе которых и Морской банк. "Ограничительные меры в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США. Объем этих расчетов в банке минимальный и введенные ограничительные меры не отразятся на нашей текущей деятельности. Банк не имеет активов в США для их блокировки", - сообщает банк на своем сайте. Кредитная организация, как подчеркивается в сообщении, гарантирует сохранность всех средств на счетах физических и юридических лиц, включая валютные. "Все системы и сервисы банка работают в обычном режиме, операции и платежи в иных валютах проводятся штатно. Онлайн-сервисы, офисы, банкоматы и карты банка также работают без каких-либо изменений или ограничений", - указал банк.
https://ria.ru/20240223/mir-1929175660.html
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия
В Морском банке прокомментировали введенные против него санкции США
Морской банк: санкции США коснулись исключительно расчетов в долларах
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США, ограничительные меры не повлияют на деятельность банка, говорится в сообщении кредитной организации.
Санкции США в отношении России
, о которых американский минфин объявил в пятницу, затронул, в частности, ряд российских банков, в числе которых и Морской банк.
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"Ограничительные меры в отношении Морского банка коснулись исключительно расчетов в долларах США. Объем этих расчетов в банке минимальный и введенные ограничительные меры не отразятся на нашей текущей деятельности. Банк не имеет активов в США для их блокировки", - сообщает банк на своем сайте.
Кредитная организация, как подчеркивается в сообщении, гарантирует сохранность всех средств на счетах физических и юридических лиц, включая валютные.
"Все системы и сервисы банка работают в обычном режиме, операции и платежи в иных валютах проводятся штатно. Онлайн-сервисы, офисы, банкоматы и карты банка также работают без каких-либо изменений или ограничений", - указал банк.
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