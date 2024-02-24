https://ria.ru/20240224/avstraliya-1929234941.html

Австралия объявила о санкциях с целью поддержки Украины

Австралия объявила о санкциях с целью поддержки Украины - РИА Новости, 24.02.2024

Австралия объявила о санкциях с целью поддержки Украины

Власти Австралии ввели санкции против 55 физических и 37 юридических лиц, объявляя о поддержке Украины, заявила в субботу глава МИД страны Пенни Вонг. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T05:37

2024-02-24T05:37

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти Австралии ввели санкции против 55 физических и 37 юридических лиц, объявляя о поддержке Украины, заявила в субботу глава МИД страны Пенни Вонг.Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.По данным главы МИД, Австралия "непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины"."Сегодня (24 февраля - ред.) правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 55 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 37 организаций", - говорится в заявлении на сайте главы МИД Австралии.Отмечается, что правительство ввело санкции в отношении объектов в российском оборонном, энергетическом, медиа- и горнодобывающем секторах. Санкции также касаются объектов, якобы участвующих в "российских закупочных сетях" в Белоруссии, Иране и Северной Корее.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20240224/aktivy-1929227293.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929220909.html

https://ria.ru/20240223/oae-1929216358.html

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