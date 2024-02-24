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В Минобороны отчитались о работе дронов на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/avdeevskoe-1929240259.html
В Минобороны отчитались о работе дронов на Авдеевском направлении
В Минобороны отчитались о работе дронов на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
В Минобороны отчитались о работе дронов на Авдеевском направлении
За последние две недели российские ударные беспилотники на авдеевском направлении уничтожили более 700 различных украинских целей, сообщило министерство обороны РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:17
2024-02-24T08:17
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За последние две недели российские ударные беспилотники на авдеевском направлении уничтожили более 700 различных украинских целей, сообщило министерство обороны РФ. "Только за последние две недели февраля ударными беспилотниками на Авдеевском направлении было уничтожено более 700 различных целей противника, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240223/otvet-1929123250.html
россия
авдеевка
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россия, авдеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Безопасность
В Минобороны отчитались о работе дронов на Авдеевском направлении

Российские БПЛА на Авдеевском направлении за две недели поразили более 700 целей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За последние две недели российские ударные беспилотники на авдеевском направлении уничтожили более 700 различных украинских целей, сообщило министерство обороны РФ.
"Только за последние две недели февраля ударными беспилотниками на Авдеевском направлении было уничтожено более 700 различных целей противника, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника", - говорится в сообщении.
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