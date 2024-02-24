https://ria.ru/20240224/avdeevskoe-1929240259.html

В Минобороны отчитались о работе дронов на Авдеевском направлении

В Минобороны отчитались о работе дронов на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.02.2024

В Минобороны отчитались о работе дронов на Авдеевском направлении

За последние две недели российские ударные беспилотники на авдеевском направлении уничтожили более 700 различных украинских целей, сообщило министерство обороны РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:17

2024-02-24T08:17

2024-02-24T08:17

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. За последние две недели российские ударные беспилотники на авдеевском направлении уничтожили более 700 различных украинских целей, сообщило министерство обороны РФ. "Только за последние две недели февраля ударными беспилотниками на Авдеевском направлении было уничтожено более 700 различных целей противника, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240223/otvet-1929123250.html

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авдеевка

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Варвара Скокшина

россия, авдеевка, безопасность