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Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/artilleriya-1929240374.html
Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России
Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России - РИА Новости, 24.02.2024
Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России
Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев заявил министру обороны России Сергею Шойгу, что несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:19
2024-02-24T08:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сергей шойгу
андрей мордвичев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев заявил министру обороны России Сергею Шойгу, что несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов, интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась, сообщили в Минобороны. Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады Мордвичева и офицеров штаба. "Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил генералу армии Сергею Шойгу, что несмотря на нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сергей шойгу, андрей мордвичев
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Андрей Мордвичев
Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России

МО РФ: несмотря на нытье Киева, интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев заявил министру обороны России Сергею Шойгу, что несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов, интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась, сообщили в Минобороны.
Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады Мордвичева и офицеров штаба.
"Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил генералу армии Сергею Шойгу, что несмотря на нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась", - говорится в сообщении.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСергей ШойгуАндрей Мордвичев
 
 
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