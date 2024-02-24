https://ria.ru/20240224/artilleriya-1929240374.html
Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России
Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России - РИА Новости, 24.02.2024
Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России
Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев заявил министру обороны России Сергею Шойгу, что несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:19
2024-02-24T08:19
2024-02-24T08:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сергей шойгу
андрей мордвичев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев заявил министру обороны России Сергею Шойгу, что несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов, интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась, сообщили в Минобороны. Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады Мордвичева и офицеров штаба. "Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил генералу армии Сергею Шойгу, что несмотря на нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сергей шойгу, андрей мордвичев
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Андрей Мордвичев
Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России
МО РФ: несмотря на нытье Киева, интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев заявил министру обороны России Сергею Шойгу, что несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов, интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась, сообщили в Минобороны.
Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады Мордвичева и офицеров штаба.
"Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил генералу армии Сергею Шойгу, что несмотря на нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась", - говорится в сообщении.
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