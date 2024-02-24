https://ria.ru/20240224/artilleriya-1929240374.html

Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России

Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России - РИА Новости, 24.02.2024

Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России

Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев заявил министру обороны России Сергею Шойгу, что несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:19

2024-02-24T08:19

2024-02-24T08:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

сергей шойгу

андрей мордвичев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев заявил министру обороны России Сергею Шойгу, что несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов, интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась, сообщили в Минобороны. Шойгу проинспектировал группировку "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады Мордвичева и офицеров штаба. "Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил генералу армии Сергею Шойгу, что несмотря на нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сергей шойгу, андрей мордвичев