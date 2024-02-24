Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Британии и Польши назвали пять приоритетов "друзей Украины" - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 24.02.2024 (обновлено: 17:33 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/aktivy-1929293988.html
Главы МИД Британии и Польши назвали пять приоритетов "друзей Украины"
Главы МИД Британии и Польши назвали пять приоритетов "друзей Украины" - РИА Новости, 24.02.2024
Главы МИД Британии и Польши назвали пять приоритетов "друзей Украины"
Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:31
2024-02-24T17:33
украина
россия
польша
дэвид кэмерон
радослав сикорский
евросоюз
sun
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_33f3b54bae728bc8c32cf5f686d1272a.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали конфискацию замороженных российских активов одним из приоритетов для союзников Киева. "Вот пять приоритетов для всех друзей Украины. Во-первых, финансирование. Во-вторых, оборудование и боеприпасы. В-третьих, обучение. В-четвертых, борьба с обходом санкций. И наконец, конфискация замороженных российских активов", - сказано в статье за авторством глав МИД. В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html
https://ria.ru/20240224/nastuplenie-1929270676.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_131fd8b7bb5db18575bbaa186757a731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, польша, дэвид кэмерон, радослав сикорский, евросоюз, sun, politico
Украина, Россия, Польша, Дэвид Кэмерон, Радослав Сикорский, Евросоюз, Sun, Politico
Главы МИД Британии и Польши назвали пять приоритетов "друзей Украины"

МИД Британии и Польши назвали изъятие активов России приоритетом друзей Украины

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский в совместной статье для газеты Sun назвали конфискацию замороженных российских активов одним из приоритетов для союзников Киева.
"Вот пять приоритетов для всех друзей Украины. Во-первых, финансирование. Во-вторых, оборудование и боеприпасы. В-третьих, обучение. В-четвертых, борьба с обходом санкций. И наконец, конфискация замороженных российских активов", - сказано в статье за авторством глав МИД.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Тысячи по всей линии фронта. СМИ раскрыли, что применила Россия на Украине
09:07
В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии".
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Это невозможно": в США возмутились из-за нового плана Зеленского
13:53
 
УкраинаРоссияПольшаДэвид КэмеронРадослав СикорскийЕвросоюзSunPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала