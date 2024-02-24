https://ria.ru/20240224/aktivy-1929287010.html

Банки призвали учредить правовые принципы до конфискации российских активов

Банки призвали учредить правовые принципы до конфискации российских активов - РИА Новости, 24.02.2024

Банки призвали учредить правовые принципы до конфискации российских активов

Международные банки призвали правительство Великобритании установить правовые принципы перед возможной конфискацией российских активов, передает агентство... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:21

2024-02-24T16:21

2024-02-24T21:06

экономика

россия

великобритания

украина

евросоюз

politico

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Международные банки призвали правительство Великобритании установить правовые принципы перед возможной конфискацией российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Представители финансовой индустрии заявили, что изъятие средств должно проходить в рамках согласованных на межгосударственном уровне мер по обеспечению законности таких действий. В частности, некоторые британские банкиры и юристы предупредили, что крупные конфискации активов могут подорвать репутацию Лондона как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права в стране. По словам источников агентства, банки считают крайне важной определенную форму юридической защиты или компенсации в случае, если Москва подаст иски против учреждений, вовлеченных в процесс изъятия активов. В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС все еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один из европейских дипломатов, этот вопрос сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии".После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.Европейский центральный банк при этом предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.

https://ria.ru/20240224/aktivy-1929227293.html

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926958089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, великобритания, украина, евросоюз, politico, g7, санкции в отношении россии