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Жога отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 23.02.2024
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17:17 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/zhoga-1929176681.html
Жога отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза
Жога отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 23.02.2024
Жога отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза
Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога иронично отреагировал на 13-й пакет санкций Евросоюза против России, пошутив, что положит... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:17
2024-02-23T17:17
артем жога
донецкая народная республика
евросоюз
россия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога иронично отреагировал на 13-й пакет санкций Евросоюза против России, пошутив, что положит пакет санкций в пакет с пакетами. Ранее в пятницу ЕС опубликовал официальный журнал, где располагается список людей и организаций, против которых Евросоюз ввел санкции. В этот список вошел Жога. "Увидел в новостях, что я и многие достойные люди внесены в 13-й пакет санкций ЕС против России. То есть, такая, что называется, "чертова дюжина" коллективного Запада? Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?" - написал Жога в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231209/zhoga-1914777753.html
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артем жога, донецкая народная республика, евросоюз, россия
Артем Жога, Донецкая Народная Республика, Евросоюз, Россия
Жога отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза

Председатель парламента ДНР Жога иронично отреагировал на санкции со стороны ЕС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Артем Жога. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога иронично отреагировал на 13-й пакет санкций Евросоюза против России, пошутив, что положит пакет санкций в пакет с пакетами.
Ранее в пятницу ЕС опубликовал официальный журнал, где располагается список людей и организаций, против которых Евросоюз ввел санкции. В этот список вошел Жога.
"Увидел в новостях, что я и многие достойные люди внесены в 13-й пакет санкций ЕС против России. То есть, такая, что называется, "чертова дюжина" коллективного Запада? Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?" - написал Жога в своем Telegram-канале.
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