https://ria.ru/20240223/zhoga-1929176681.html

Жога отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза

Жога отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 23.02.2024

Жога отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога иронично отреагировал на 13-й пакет санкций Евросоюза против России, пошутив, что положит... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:17

2024-02-23T17:17

2024-02-23T17:17

артем жога

донецкая народная республика

евросоюз

россия

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога иронично отреагировал на 13-й пакет санкций Евросоюза против России, пошутив, что положит пакет санкций в пакет с пакетами. Ранее в пятницу ЕС опубликовал официальный журнал, где располагается список людей и организаций, против которых Евросоюз ввел санкции. В этот список вошел Жога. "Увидел в новостях, что я и многие достойные люди внесены в 13-й пакет санкций ЕС против России. То есть, такая, что называется, "чертова дюжина" коллективного Запада? Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?" - написал Жога в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231209/zhoga-1914777753.html

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Влада Копылова

артем жога, донецкая народная республика, евросоюз, россия