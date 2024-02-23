https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929204965.html
Небензя назвал "формулу мира" Зеленского фальшивкой
Небензя назвал "формулу мира" Зеленского фальшивкой - РИА Новости, 23.02.2024
Небензя назвал "формулу мира" Зеленского фальшивкой
"Формула мира" Владимира Зеленского является фальшивкой и ультиматумом – она понятна уже многим странам, и не стоит тратить на нее время, заявил на заседании ГА РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:34
2024-02-23T20:34
2024-02-23T20:34
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ООН, 23 фев – РИА Новости. "Формула мира" Владимира Зеленского является фальшивкой и ультиматумом – она понятна уже многим странам, и не стоит тратить на нее время, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". "Не стоит тратить время на пустые планы киевского режима вести переговоры на основе так называемой "формулы мира" Зеленского, которая является ни чем иным, как ультиматумом России и попыткой всеми правдами и неправдами заманить в бесконечные заседания на основе этого утопического проекта как можно больше стран. Эта фальшивка уже понятна многим их тех, кто поначалу невольно оказался втянутым в эту лживую затею Киева", - сказал Небензя. "Если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, цели СВО все равно будут достигнуты", - добавил он.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929195073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, василий небензя, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Сергей Лавров, ООН
Небензя назвал "формулу мира" Зеленского фальшивкой
Небензя назвал "формулу мира" Зеленского фальшивкой и ультиматумом
ООН, 23 фев – РИА Новости. "Формула мира" Владимира Зеленского является фальшивкой и ультиматумом – она понятна уже многим странам, и не стоит тратить на нее время, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой".
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"Не стоит тратить время на пустые планы киевского режима вести переговоры на основе так называемой "формулы мира" Зеленского, которая является ни чем иным, как ультиматумом России и попыткой всеми правдами и неправдами заманить в бесконечные заседания на основе этого утопического проекта как можно больше стран. Эта фальшивка уже понятна многим их тех, кто поначалу невольно оказался втянутым в эту лживую затею Киева", - сказал Небензя.
"Если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, цели СВО все равно будут достигнуты", - добавил он.
Не ожидали. На Западе заявили о панике Киева из-за военной хитрости России