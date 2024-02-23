https://ria.ru/20240223/zaytsevo-1929177214.html
В Зайцево при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Зайцево при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.02.2024
В Зайцево при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения при атаке поселка Зайцево в ДНР с использованием дрона-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:18
2024-02-23T17:18
2024-02-23T17:18
специальная военная операция на украине
зайцево
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горловка
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения при атаке поселка Зайцево в ДНР с использованием дрона-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Населенный пункт Зайцево: в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Карбышева, 17 ранен мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Ранее сообщалось, что ВСУ в 14.00 атаковали поселок Зайцево с использованием дрона-камикадзе. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зайцево, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
В Зайцево при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Зайцево при атаке дрона-камикадзе пострадал мирный житель