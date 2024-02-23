https://ria.ru/20240223/zaytsevo-1929177214.html

В Зайцево при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Зайцево при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.02.2024

В Зайцево при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения при атаке поселка Зайцево в ДНР с использованием дрона-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:18

2024-02-23T17:18

2024-02-23T17:18

специальная военная операция на украине

зайцево

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения при атаке поселка Зайцево в ДНР с использованием дрона-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Населенный пункт Зайцево: в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Карбышева, 17 ранен мужчина 1977 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. Ранее сообщалось, что ВСУ в 14.00 атаковали поселок Зайцево с использованием дрона-камикадзе. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html

https://ria.ru/20240223/mashiny-1929104725.html

зайцево

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зайцево, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия