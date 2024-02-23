https://ria.ru/20240223/zaytsevo-1929166894.html
ВСУ атаковали поселок Зайцево дроном-камикадзе
ВСУ атаковали поселок Зайцево дроном-камикадзе - РИА Новости, 23.02.2024
ВСУ атаковали поселок Зайцево дроном-камикадзе
Украинские войска в 14.00 атаковали поселок Зайцево, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:07
2024-02-23T16:07
2024-02-23T16:07
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 атаковали поселок Зайцево, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.00 - населенный пункт Зайцево: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ атаковали поселок Зайцево дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали поселок Зайцево ударным дроном-камикадзе