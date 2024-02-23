https://ria.ru/20240223/zaytsevo-1929166894.html

ВСУ атаковали поселок Зайцево дроном-камикадзе

ВСУ атаковали поселок Зайцево дроном-камикадзе - РИА Новости, 23.02.2024

ВСУ атаковали поселок Зайцево дроном-камикадзе

Украинские войска в 14.00 атаковали поселок Зайцево, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:07

2024-02-23T16:07

2024-02-23T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 атаковали поселок Зайцево, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.00 - населенный пункт Зайцево: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20240223/predlozhenie-1929154073.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк