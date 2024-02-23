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Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
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20:59 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929208918.html
Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС по Украине, пишут СМИ
Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС по Украине, пишут СМИ
Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран Евросоюза, приуроченного ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:59
2024-02-23T20:59
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран Евросоюза, приуроченного ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее в пятницу на сайте Еврокомиссии было опубликовано совместное заявление руководства ЕС, согласно которому Брюссель выразил готовность усилить давление на Москву, чтобы ограничить ее возможности в ведении боевых действий на Украине. В ЕС также выразили намерение продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется. По данным агентства, в пятницу должно было выйти заявление стран Евросоюза по поводу вооруженного конфликта между Россией и Украиной, но из-за наложенного Венгрией вето было опубликовано совместное заявление руководства ЕС. Причина вето пока неясна, пишет агентство. По словам одного из источников, у другой страны ЕС, которая не входит в НАТО, также были сомнения относительно некоторых пунктов совместного заявления. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929204096.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, украина, венгрия, россия, владимир путин, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС по Украине, пишут СМИ

Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС о годовщине конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Венгрия заблокировала подписание совместного заявления стран Евросоюза, приуроченного ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее в пятницу на сайте Еврокомиссии было опубликовано совместное заявление руководства ЕС, согласно которому Брюссель выразил готовность усилить давление на Москву, чтобы ограничить ее возможности в ведении боевых действий на Украине. В ЕС также выразили намерение продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
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По данным агентства, в пятницу должно было выйти заявление стран Евросоюза по поводу вооруженного конфликта между Россией и Украиной, но из-за наложенного Венгрией вето было опубликовано совместное заявление руководства ЕС.
Причина вето пока неясна, пишет агентство. По словам одного из источников, у другой страны ЕС, которая не входит в НАТО, также были сомнения относительно некоторых пунктов совместного заявления.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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