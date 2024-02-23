Рейтинг@Mail.ru
"На руку России". В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 23.02.2024 (обновлено: 13:43 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929126327.html
"На руку России". В США сделали шокирующее заявление об Украине
"На руку России". В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 23.02.2024
"На руку России". В США сделали шокирующее заявление об Украине
Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, пишет американское издание The Hill. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:06
2024-02-23T13:43
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
nbc
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_0:186:3069:1912_1920x0_80_0_0_35577752d16d67034870285dc62e8c75.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, пишет американское издание The Hill.&quot;У Украины нет пути к победе в этой войне. И даже американская поддержка не изменит эту реальность&quot;, — говорится в материале.Как указал журналист, положение дел для Киева стало катастрофическим: за два года Украина толком не смогла добиться каких-либо существенных успехов, Владимира Зеленского стали меньше поддерживать как и в самом государстве, так и на Западе, а его союзники уже устали финансировать конфликт.Обозреватель также отметил, что поражение украинцев в Авдеевке меняет динамику боевых действий и сейчас единственный вариант для Киева — это как-то добиться прекращения огня путем переговоров.&quot;На сегодняшний день ситуация мрачная. Боевые действия замедлились и ожесточились, что играет на руку России. Украина испытывает нехватку солдат и боеприпасов, в то время как у России они в избытке&quot;, — добавил автор статьи.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240223/otvet-1929123250.html
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929119555.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ae1a83af69400c63829768625d13e6dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, nbc, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, NBC, Политика
"На руку России". В США сделали шокирующее заявление об Украине

The Hill: Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, пишет американское издание The Hill.
«

"У Украины нет пути к победе в этой войне. И даже американская поддержка не изменит эту реальность", — говорится в материале.

Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Незамедлительно". СМИ раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Вчера, 10:34
Как указал журналист, положение дел для Киева стало катастрофическим: за два года Украина толком не смогла добиться каких-либо существенных успехов, Владимира Зеленского стали меньше поддерживать как и в самом государстве, так и на Западе, а его союзники уже устали финансировать конфликт.
Обозреватель также отметил, что поражение украинцев в Авдеевке меняет динамику боевых действий и сейчас единственный вариант для Киева — это как-то добиться прекращения огня путем переговоров.
«

"На сегодняшний день ситуация мрачная. Боевые действия замедлились и ожесточились, что играет на руку России. Украина испытывает нехватку солдат и боеприпасов, в то время как у России они в избытке", — добавил автор статьи.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Полный ад". ВСУ рассказали, что с ними произошло в Авдеевке
Вчера, 10:10
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийNBCПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала