https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929126327.html

"На руку России". В США сделали шокирующее заявление об Украине

"На руку России". В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 23.02.2024

"На руку России". В США сделали шокирующее заявление об Украине

Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, пишет американское издание The Hill. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:06

2024-02-23T11:06

2024-02-23T13:43

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, пишет американское издание The Hill."У Украины нет пути к победе в этой войне. И даже американская поддержка не изменит эту реальность", — говорится в материале.Как указал журналист, положение дел для Киева стало катастрофическим: за два года Украина толком не смогла добиться каких-либо существенных успехов, Владимира Зеленского стали меньше поддерживать как и в самом государстве, так и на Западе, а его союзники уже устали финансировать конфликт.Обозреватель также отметил, что поражение украинцев в Авдеевке меняет динамику боевых действий и сейчас единственный вариант для Киева — это как-то добиться прекращения огня путем переговоров."На сегодняшний день ситуация мрачная. Боевые действия замедлились и ожесточились, что играет на руку России. Украина испытывает нехватку солдат и боеприпасов, в то время как у России они в избытке", — добавил автор статьи.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240223/otvet-1929123250.html

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929119555.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, nbc, политика