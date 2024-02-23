"На руку России". В США сделали шокирующее заявление об Украине
The Hill: Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией
© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, пишет американское издание The Hill.
«
"У Украины нет пути к победе в этой войне. И даже американская поддержка не изменит эту реальность", — говорится в материале.
Как указал журналист, положение дел для Киева стало катастрофическим: за два года Украина толком не смогла добиться каких-либо существенных успехов, Владимира Зеленского стали меньше поддерживать как и в самом государстве, так и на Западе, а его союзники уже устали финансировать конфликт.
Обозреватель также отметил, что поражение украинцев в Авдеевке меняет динамику боевых действий и сейчас единственный вариант для Киева — это как-то добиться прекращения огня путем переговоров.
«
"На сегодняшний день ситуация мрачная. Боевые действия замедлились и ожесточились, что играет на руку России. Украина испытывает нехватку солдат и боеприпасов, в то время как у России они в избытке", — добавил автор статьи.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.