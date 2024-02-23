Захарова оценила решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов
Захарова обвинила Литву в желании создать трудности россиянам и белорусам
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград, как пассажирского, так и грузового, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. <...> Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан", — заметила Захарова.
Так она прокомментировала решение Вильнюса закрыть с 1 марта погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай. При этом поезда РЖД уже несколько лет следуют в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, подчеркнули накануне в компании.
Как отметила Захарова, это решение не отразится на россиянах, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, поскольку в таком случае посадка/высадка осуществляется только в конечных пунктах следования.
Дипломат пообещала добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного транзита в Калининградскую область – как пассажирского, так и грузового.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге.
Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.