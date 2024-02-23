https://ria.ru/20240223/zakharova-1929105783.html

Захарова оценила решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов

Захарова оценила решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов - РИА Новости, 23.02.2024

Захарова оценила решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов

Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград, как пассажирского, так и... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T07:17

2024-02-23T07:17

2024-02-23T08:19

в мире

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россия

мария захарова

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград, как пассажирского, так и грузового, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Налицо очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. <...> Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан", — заметила Захарова.Так она прокомментировала решение Вильнюса закрыть с 1 марта погранпункты "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай. При этом поезда РЖД уже несколько лет следуют в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, подчеркнули накануне в компании.Как отметила Захарова, это решение не отразится на россиянах, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, поскольку в таком случае посадка/высадка осуществляется только в конечных пунктах следования.Дипломат пообещала добиваться от Вильнюса и Брюсселя выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного транзита в Калининградскую область – как пассажирского, так и грузового.Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге.Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.

https://ria.ru/20240222/kpp-1928994972.html

https://ria.ru/20240222/eksport-1928876429.html

https://ria.ru/20240222/rusofobiya-1928949976.html

литва

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в мире, литва, россия, мария захарова, вильнюс, евросоюз, ржд