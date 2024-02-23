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В Молдавии задержали группировку, продвигавшую идеи фашизма в соцсетях - РИА Новости, 23.02.2024
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18:32 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/zaderzhanie-1929189532.html
В Молдавии задержали группировку, продвигавшую идеи фашизма в соцсетях
В Молдавии задержали группировку, продвигавшую идеи фашизма в соцсетях - РИА Новости, 23.02.2024
В Молдавии задержали группировку, продвигавшую идеи фашизма в соцсетях
Прокуратура Молдавии задержала двух человек, которые продвигали в канале в соцсетях идеи фашизма и отрицали Холокост, сообщила Служба информации и безопасности... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:32
2024-02-23T18:32
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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Прокуратура Молдавии задержала двух человек, которые продвигали в канале в соцсетях идеи фашизма и отрицали Холокост, сообщила Служба информации и безопасности страны. "Сотрудники службы информации и безопасности оказали информационную поддержку прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам для пресечения деятельности преступной группировки, которая в течение 2023 года пропагандировала фашистские и антисемитские послания в Telegram-канале и отрицала Холокост", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СИБ. Проверка показала, что авторами канала являются жители Кишинева в возрасте 17 и 34 лет. Они являются активными сторонниками антисемитской идеологии, продвигают идеи фашизма и увлекаются литературой, которая отрицает Холокост. Telegram-канал с запрещенными темами был удален. Если его авторы будут признаны виновными, то им грозит до пяти лет лишения свободы.
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии задержали группировку, продвигавшую идеи фашизма в соцсетях

Прокуратура Молдавии задержала группировку, продвигавшую в соцсетях идеи фашизма

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Прокуратура Молдавии задержала двух человек, которые продвигали в канале в соцсетях идеи фашизма и отрицали Холокост, сообщила Служба информации и безопасности страны.
«
"Сотрудники службы информации и безопасности оказали информационную поддержку прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам для пресечения деятельности преступной группировки, которая в течение 2023 года пропагандировала фашистские и антисемитские послания в Telegram-канале и отрицала Холокост", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СИБ.
Проверка показала, что авторами канала являются жители Кишинева в возрасте 17 и 34 лет. Они являются активными сторонниками антисемитской идеологии, продвигают идеи фашизма и увлекаются литературой, которая отрицает Холокост.
Telegram-канал с запрещенными темами был удален. Если его авторы будут признаны виновными, то им грозит до пяти лет лишения свободы.
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