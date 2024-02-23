https://ria.ru/20240223/zaderzhanie-1929189532.html

В Молдавии задержали группировку, продвигавшую идеи фашизма в соцсетях

В Молдавии задержали группировку, продвигавшую идеи фашизма в соцсетях - РИА Новости, 23.02.2024

В Молдавии задержали группировку, продвигавшую идеи фашизма в соцсетях

Прокуратура Молдавии задержала двух человек, которые продвигали в канале в соцсетях идеи фашизма и отрицали Холокост, сообщила Служба информации и безопасности... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T18:32

2024-02-23T18:32

2024-02-23T18:32

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молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Прокуратура Молдавии задержала двух человек, которые продвигали в канале в соцсетях идеи фашизма и отрицали Холокост, сообщила Служба информации и безопасности страны. "Сотрудники службы информации и безопасности оказали информационную поддержку прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам для пресечения деятельности преступной группировки, которая в течение 2023 года пропагандировала фашистские и антисемитские послания в Telegram-канале и отрицала Холокост", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СИБ. Проверка показала, что авторами канала являются жители Кишинева в возрасте 17 и 34 лет. Они являются активными сторонниками антисемитской идеологии, продвигают идеи фашизма и увлекаются литературой, которая отрицает Холокост. Telegram-канал с запрещенными темами был удален. Если его авторы будут признаны виновными, то им грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231123/kishinev-1911272721.html

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев