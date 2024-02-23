https://ria.ru/20240223/z-v-1-1929125845.html

Врач посоветовал мужчинам отказаться от средств "3-в-1"

Врач посоветовал мужчинам отказаться от средств "3-в-1" - РИА Новости, 23.02.2024

Врач посоветовал мужчинам отказаться от средств "3-в-1"

Мужчинам не рекомендуется пользоваться универсальными средствами "2-в-1" и "3-в-1", а также не следует брать косметические средства у "вторых половинок", так... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:04

2024-02-23T11:04

2024-02-23T11:04

общество

россия

день защитника отечества

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155921/79/1559217955_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_6f33359f6ea5e89a3878eb94b5109039.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мужчинам не рекомендуется пользоваться универсальными средствами "2-в-1" и "3-в-1", а также не следует брать косметические средства у "вторых половинок", так как не все женские средства подходят и мужчинам, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев. "Чаще всего мужчины приобретают так называемые "универсальные" средства - "2-в-1", "3-в-1", не задумываясь о свойствах данной косметической продукции. При использовании таких средств необходимо помнить о том, что количество кожного сала, состояние микрофлоры кожи, толщина волос на коже волосистой части головы, лица и туловища различны. Поэтому рекомендуется использовать разные средства", - рассказал Потекаев в День защитника Отечества. По его словам, в детском возрасте кожа мальчиков и девочек не имеет отличий, однако с наступлением полового созревания у мальчиков преобладает гормон тестостерон, который влияет в том числе и на физиологические особенности мужской кожи. "Мужская кожа плотнее, на 20% толще женской, кроме того, в ее клетках содержится намного больше коллагена - белка, который отвечает за такие процессы, как прочность, упругость и эластичность. В связи с этой особенностью морщины у мужчин появляются позже, чем у женщин. Поэтому мужчины должны понять, что не всеми средствами их вторых половинок можно пользоваться и им", - рассказал Потекаев. Врач добавил, что жирность кожи у мужчин выражена значительнее, чем у женщин, в связи с чем мужчины крайне редко страдают от сухости кожи, но значительно чаще у них отмечаются симптомы угревой болезни в виде закрытых и открытых камеронов, воспалительных элементов. "Несмотря на более плотный слой и повышенное салоотделение, мужская кожа зачастую отличается повышенной чувствительностью, что связано с регулярным бритьем, так как в процессе бритья травмируется эпидермис. Поэтому необходимо использовать моющие средства с мягкими поверхностно-активными веществами, отдушками, силиконами, которые способствуют лучшему очищению и не оказывают негативное воздействие на кожный покров", - отметил собеседник агентства. Потекаев рассказал, что мыть голову необходимо по мере загрязнения в зависимости от типа волос: нормальные волосы - 1 раз в 2-3 дня, жирные - 1 раз в 1-2 дня, смешанные - 1 раз в 3-4 дня, сухие - 1 раз в 5-6 дней. "Мыть голову необходимо водой с температурой 38-40 градусов, так как использование горячей воды стимулирует активность сальных желез и может приводить к повреждению волосяных луковиц. Необходимо отметить, что и выбор шампуня зависит от типа кожи головы, так как в состав шампуня входят различные гипоаллергенные вещества, различные ПАВ. После мытья головы на волосы рекомендуется наносить кондиционер для увлажнения волос", - рассказал он. Врач уточнил, что мужчинам с жирными волосами и волосами смешанного типа 1–2 раза в месяц рекомендуется применять скрабы для удаления отмерших частичек кожи головы. "С учетом особенностей кожи мужчин, используемые гели для душа должны хорошо очищать кожу, при этом не пересушивать и не раздражать ее. Поэтому в состав гелей для душа должны входить молочная и фруктовая кислоты, которые способствуют глубокому очищению кожи, а также вещества для улучшения регенерации кожи и антисептики. После мытья кожи туловища для дополнительного увлажнения рекомендуется использовать увлажняющие средства", - добавил Потекаев.

https://ria.ru/20240223/podarok-1929105335.html

https://ria.ru/20211030/oblysenie-1756970259.html

https://ria.ru/20230515/znamenitosti-1871826433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, день защитника отечества