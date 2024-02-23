https://ria.ru/20240223/vzryvy-1929168195.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне объявленной в тот же день воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:21

2024-02-23T16:21

2024-02-23T16:21

в мире

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне объявленной в тот же день воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, ее сигнал звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240223/predlozhenie-1929154073.html

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины