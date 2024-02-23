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В украинском Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 23.02.2024
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12:17 23.02.2024 (обновлено: 15:00 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/vzryv-1929133623.html
В украинском Николаеве прогремел взрыв
В украинском Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 23.02.2024
В украинском Николаеве прогремел взрыв
В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, передает местный телеканал "Пятый" в Telegram. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:17
2024-02-23T15:00
в мире
николаев (украина)
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дмитрий песков
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, передает местный телеканал "Пятый" в Telegram. "Сообщают о взрыве в Николаеве", — говорится в публикации. Перед этим в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, николаев (украина), украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Николаев (Украина), Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В украинском Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, передает местный телеканал "Пятый" в Telegram.
«
"Сообщают о взрыве в Николаеве", — говорится в публикации.
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Перед этим в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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