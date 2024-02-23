https://ria.ru/20240223/vzryv-1929133623.html

В украинском Николаеве прогремел взрыв

В украинском Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 23.02.2024

В украинском Николаеве прогремел взрыв

В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, передает местный телеканал "Пятый" в Telegram. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:17

2024-02-23T12:17

2024-02-23T15:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, передает местный телеканал "Пятый" в Telegram. "Сообщают о взрыве в Николаеве", — говорится в публикации. Перед этим в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929126327.html

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Варвара Скокшина

в мире, николаев (украина), украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины