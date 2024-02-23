Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что восстановление Украины займет до десяти лет - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 23.02.2024 (обновлено: 14:24 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/vosstanovlenie-1929149522.html
В Киеве заявили, что восстановление Украины займет до десяти лет
В Киеве заявили, что восстановление Украины займет до десяти лет - РИА Новости, 23.02.2024
В Киеве заявили, что восстановление Украины займет до десяти лет
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью агентству DPA оценил восстановление страны в 500 миллиардов евро, этот процесс, по его словам,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:17
2024-02-23T14:24
в мире
украина
киев
германия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921253184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fbf8017407269b704134ffe42de30e0.jpg
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью агентству DPA оценил восстановление страны в 500 миллиардов евро, этот процесс, по его словам, может занять до 10 лет. &quot;Думаю, самый серьезный ущерб можно будет устранить за два-три года. Но в целом это (восстановительный процесс - ред.) займет от пяти до десяти лет&quot;, - сказал Кубраковю.Ущерб, нанесенный конфликтом, Кубраков оценил в 500 миллиардов евро. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинули свыше шести миллионов человек. В Германии в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины, которые въехали в страну с 2022 года.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
украина
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921253184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_433cf7837ce40e1a631ac962c50148dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, германия, оон
В мире, Украина, Киев, Германия, ООН
В Киеве заявили, что восстановление Украины займет до десяти лет

Министр инфраструктуры Украины оценил восстановление страны в €500 миллиардов

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
Люди в районе площади Независимости в центре Киева - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью агентству DPA оценил восстановление страны в 500 миллиардов евро, этот процесс, по его словам, может занять до 10 лет.
«

"Думаю, самый серьезный ущерб можно будет устранить за два-три года. Но в целом это (восстановительный процесс - ред.) займет от пяти до десяти лет", - сказал Кубраковю.

Ущерб, нанесенный конфликтом, Кубраков оценил в 500 миллиардов евро.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинули свыше шести миллионов человек. В Германии в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины, которые въехали в страну с 2022 года.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Не зря скакали — экономика Украины разрушена навсегда
21 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаКиевГерманияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала