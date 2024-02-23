https://ria.ru/20240223/vosstanovlenie-1929149522.html

В Киеве заявили, что восстановление Украины займет до десяти лет

В Киеве заявили, что восстановление Украины займет до десяти лет - РИА Новости, 23.02.2024

В Киеве заявили, что восстановление Украины займет до десяти лет

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью агентству DPA оценил восстановление страны в 500 миллиардов евро, этот процесс, по его словам,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:17

2024-02-23T14:17

2024-02-23T14:24

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью агентству DPA оценил восстановление страны в 500 миллиардов евро, этот процесс, по его словам, может занять до 10 лет. "Думаю, самый серьезный ущерб можно будет устранить за два-три года. Но в целом это (восстановительный процесс - ред.) займет от пяти до десяти лет", - сказал Кубраковю.Ущерб, нанесенный конфликтом, Кубраков оценил в 500 миллиардов евро. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинули свыше шести миллионов человек. В Германии в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины, которые въехали в страну с 2022 года.

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, германия, оон