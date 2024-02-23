https://ria.ru/20240223/vooruzheniya-1929092321.html
Предприятия ОПК кратно увеличили поставки вооружения, заявил Путин
Предприятия ОПК кратно увеличили поставки вооружения, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2024
Предприятия ОПК кратно увеличили поставки вооружения, заявил Путин
Предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:24
2024-02-23T00:24
2024-02-23T00:24
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916737132_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_db0a6bcbaea404cff411a8837bfce270.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. "За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки", - сказал Путин в обращении.
https://ria.ru/20240223/tekhnologii-1929091970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916737132_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_c265a90296a59d6cb9a78b6fce283062.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Предприятия ОПК кратно увеличили поставки вооружения, заявил Путин
Путин: ОПК кратно увеличил поставки в войска необходимого вооружения
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества.
В военную сферу будут внедрять технологии ИИ, заявил Путин
"За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки", - сказал Путин в обращении.