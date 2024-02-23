https://ria.ru/20240223/vooruzheniya-1929092321.html

Предприятия ОПК кратно увеличили поставки вооружения, заявил Путин

Предприятия ОПК кратно увеличили поставки вооружения, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2024

Предприятия ОПК кратно увеличили поставки вооружения, заявил Путин

Предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T00:24

2024-02-23T00:24

2024-02-23T00:24

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. "За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки", - сказал Путин в обращении.

https://ria.ru/20240223/tekhnologii-1929091970.html

россия

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безопасность, россия, владимир путин