https://ria.ru/20240223/volodin-1929115356.html
Володин поздравил защитников Отечества с их праздником
Володин поздравил защитников Отечества с их праздником - РИА Новости, 23.02.2024
Володин поздравил защитников Отечества с их праздником
Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил защитников Отечества с их праздником и пожелал здоровья и новых побед на благо России, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:27
2024-02-23T09:27
2024-02-23T09:27
вячеслав володин
день защитника отечества
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил защитников Отечества с их праздником и пожелал здоровья и новых побед на благо России, сообщается на сайте ГД. "Поздравляю с Днем защитника Отечества. С праздником! Здоровья и новых побед на благо России!" - написано на сайте. Сегодня эта дата наполнена особой важностью, потому что "наши солдаты, офицеры, добровольцы с оружием в руках отважно сражаются с нацизмом, защищают мирных граждан и будущее России", цитируются слова Володина. "Этот праздник отражает в себе героические страницы истории нашей страны, когда воины, истинные патриоты вставали плечом к плечу за свободу и независимость Родины. Вставали и побеждали!" — отметил он.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, день защитника отечества, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, День защитника Отечества, Госдума РФ, Общество
Володин поздравил защитников Отечества с их праздником
Володин пожелал защитникам Отечества здоровья и новых побед на благо России
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил
защитников Отечества с их праздником и пожелал здоровья и новых побед на благо России, сообщается на сайте ГД.
"Поздравляю с Днем защитника Отечества. С праздником! Здоровья и новых побед на благо России!" - написано на сайте.
Россию не подвел ее единственный союзник
Сегодня эта дата наполнена особой важностью, потому что "наши солдаты, офицеры, добровольцы с оружием в руках отважно сражаются с нацизмом, защищают мирных граждан и будущее России", цитируются слова Володина.
"Этот праздник отражает в себе героические страницы истории нашей страны, когда воины, истинные патриоты вставали плечом к плечу за свободу и независимость Родины. Вставали и побеждали!" — отметил он.
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