https://ria.ru/20240223/volodin-1929115356.html

Володин поздравил защитников Отечества с их праздником

Володин поздравил защитников Отечества с их праздником - РИА Новости, 23.02.2024

Володин поздравил защитников Отечества с их праздником

Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил защитников Отечества с их праздником и пожелал здоровья и новых побед на благо России, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:27

2024-02-23T09:27

2024-02-23T09:27

вячеслав володин

день защитника отечества

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил защитников Отечества с их праздником и пожелал здоровья и новых побед на благо России, сообщается на сайте ГД. "Поздравляю с Днем защитника Отечества. С праздником! Здоровья и новых побед на благо России!" - написано на сайте. Сегодня эта дата наполнена особой важностью, потому что "наши солдаты, офицеры, добровольцы с оружием в руках отважно сражаются с нацизмом, защищают мирных граждан и будущее России", цитируются слова Володина. "Этот праздник отражает в себе героические страницы истории нашей страны, когда воины, истинные патриоты вставали плечом к плечу за свободу и независимость Родины. Вставали и побеждали!" — отметил он.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

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Влада Копылова

вячеслав володин, день защитника отечества, госдума рф, общество