https://ria.ru/20240223/varshaver-1929130536.html

Директор "Ленкома" Варшавер прокомментировал сообщение о госпитализации

Директор "Ленкома" Варшавер прокомментировал сообщение о госпитализации - РИА Новости, 23.02.2024

Директор "Ленкома" Варшавер прокомментировал сообщение о госпитализации

Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что прекрасно себя чувствует и уже "в строю", добавив, что запланированное на 26 февраля заседание... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:53

2024-02-23T11:53

2024-02-23T11:53

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марк варшавер

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что прекрасно себя чувствует и уже "в строю", добавив, что запланированное на 26 февраля заседание Директорской ложи театров состоится. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Варшавер госпитализирован для проведения обследования, но чувствует себя нормально. "Я не просто чувствую, я все чувствую. Было много всяких разговоров. Было придумано двустороннее воспаление легких, что забрали в ужасном состоянии. Ладно, наверное, что сделаешь? Только хочу поблагодарить всех, кто обо мне думал, кто желал мне добра. Сегодня я в строю, совершенно прекрасно себя чувствую", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о самочувствии. Варшавер добавил, что запланированное на 26 февраля заседание Директорской ложи театров состоится. "Все руководители театров будут на Директорской ложе. Предполагается много гостей. Предполагается, что развлекать в этот вечер нас будет цыганский театр "Ромэн" со своими прелестными песнями. Поэтому мы ждём этого дня, потому что, все-таки, два месяца его не было", - подчеркнул он. "Хочу всем пожелать только здоровья. Будьте аккуратны со своим здоровьем. Сегодня много болеющих людей. Надо обязательно лечиться и немножко побыть дома, чтобы выздороветь окончательно", - заключил директор "Ленкома".

https://ria.ru/20230829/teatr-1892956726.html

https://ria.ru/20230222/chunaev-1853664787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, ленком, марк варшавер