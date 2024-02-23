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Директор "Ленкома" Варшавер прокомментировал сообщение о госпитализации - РИА Новости, 23.02.2024
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Культура
 
11:53 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/varshaver-1929130536.html
Директор "Ленкома" Варшавер прокомментировал сообщение о госпитализации
Директор "Ленкома" Варшавер прокомментировал сообщение о госпитализации - РИА Новости, 23.02.2024
Директор "Ленкома" Варшавер прокомментировал сообщение о госпитализации
Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что прекрасно себя чувствует и уже "в строю", добавив, что запланированное на 26 февраля заседание... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:53
2024-02-23T11:53
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что прекрасно себя чувствует и уже "в строю", добавив, что запланированное на 26 февраля заседание Директорской ложи театров состоится. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Варшавер госпитализирован для проведения обследования, но чувствует себя нормально. "Я не просто чувствую, я все чувствую. Было много всяких разговоров. Было придумано двустороннее воспаление легких, что забрали в ужасном состоянии. Ладно, наверное, что сделаешь? Только хочу поблагодарить всех, кто обо мне думал, кто желал мне добра. Сегодня я в строю, совершенно прекрасно себя чувствую", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о самочувствии. Варшавер добавил, что запланированное на 26 февраля заседание Директорской ложи театров состоится. "Все руководители театров будут на Директорской ложе. Предполагается много гостей. Предполагается, что развлекать в этот вечер нас будет цыганский театр "Ромэн" со своими прелестными песнями. Поэтому мы ждём этого дня, потому что, все-таки, два месяца его не было", - подчеркнул он. "Хочу всем пожелать только здоровья. Будьте аккуратны со своим здоровьем. Сегодня много болеющих людей. Надо обязательно лечиться и немножко побыть дома, чтобы выздороветь окончательно", - заключил директор "Ленкома".
https://ria.ru/20230829/teatr-1892956726.html
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новости культуры, ленком, марк варшавер
Культура, Новости культуры, Ленком, Марк Варшавер
Директор "Ленкома" Варшавер прокомментировал сообщение о госпитализации

Варшавер заявил, что находится в строю и прекрасно себя чувствует

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДиректор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер
Директор Московского театра Ленком Марк Варшавер - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Директор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что прекрасно себя чувствует и уже "в строю", добавив, что запланированное на 26 февраля заседание Директорской ложи театров состоится.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Варшавер госпитализирован для проведения обследования, но чувствует себя нормально.
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"Я не просто чувствую, я все чувствую. Было много всяких разговоров. Было придумано двустороннее воспаление легких, что забрали в ужасном состоянии. Ладно, наверное, что сделаешь? Только хочу поблагодарить всех, кто обо мне думал, кто желал мне добра. Сегодня я в строю, совершенно прекрасно себя чувствую", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о самочувствии.
Варшавер добавил, что запланированное на 26 февраля заседание Директорской ложи театров состоится. "Все руководители театров будут на Директорской ложе. Предполагается много гостей. Предполагается, что развлекать в этот вечер нас будет цыганский театр "Ромэн" со своими прелестными песнями. Поэтому мы ждём этого дня, потому что, все-таки, два месяца его не было", - подчеркнул он.
"Хочу всем пожелать только здоровья. Будьте аккуратны со своим здоровьем. Сегодня много болеющих людей. Надо обязательно лечиться и немножко побыть дома, чтобы выздороветь окончательно", - заключил директор "Ленкома".
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