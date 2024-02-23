Правозащитник сравнил пыточные СБУ с американской тюрьмой Гуантанамо
Правозащитник Копыл сравнил пыточные СБУ с американской тюрьмой Гуантанамо
Тюремная охрана в Гуантанамо. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пытки и методы давления, которые применяют украинские националисты с начала 2015 года, после "обучения" радикалов у западных инструкторов стали напоминать об американской тюрьме Гуантанамо, заявил РИА Новости правозащитник, журналист Иван Копыл.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, освобождённой ВС РФ в феврале, согласно предварительной информации, ранее находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил агентству, что информация о тайных тюрьмах и пыточных в Авдеевке сейчас изучается.
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"В 2014 году слабо организованные и обученные банды украинских радикальных националистов использовали самые разные виды издевательств, зачастую почерпнутые из Средневековья. Однако к началу 2015 года, когда западные инструкторы обучили их достаточно, стали применяться пытки и методы давления, очень напоминающие Гуантанамо", - сказал Копыл.
Информацию о пыточных и захоронениях в Авдеевке правозащитник считает правдоподобной, поскольку подобные места встречаются на освобождённых территориях с 2014 года.
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"Было создано множество мест для пыток. Это были и харьковские подвалы СБУ, и печально известная "библиотека" в аэропорту города Мариуполя, и Краматорский аэропорт, и множество других мест. Кроме того, каждое украинское националистическое подразделение имело свою полевую пыточную, обычно расположенную в месте дислокации", - напомнил Копыл.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. В администрации Джо Байдена ранее заявляли о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизировали, когда это произойдет.