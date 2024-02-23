https://ria.ru/20240223/ukraina-1929165056.html

Правозащитник сравнил пыточные СБУ с американской тюрьмой Гуантанамо

Правозащитник сравнил пыточные СБУ с американской тюрьмой Гуантанамо - РИА Новости, 23.02.2024

Правозащитник сравнил пыточные СБУ с американской тюрьмой Гуантанамо

Пытки и методы давления, которые применяют украинские националисты с начала 2015 года, после "обучения" радикалов у западных инструкторов стали напоминать об... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:55

2024-02-23T15:55

2024-02-23T15:55

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пытки и методы давления, которые применяют украинские националисты с начала 2015 года, после "обучения" радикалов у западных инструкторов стали напоминать об американской тюрьме Гуантанамо, заявил РИА Новости правозащитник, журналист Иван Копыл. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, освобождённой ВС РФ в феврале, согласно предварительной информации, ранее находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил агентству, что информация о тайных тюрьмах и пыточных в Авдеевке сейчас изучается. По словам правозащитника, после смены власти на Украине в 2014 году СБУ уже не является полностью независимой структурой, фактически она стала дочерним подразделением ЦРУ. И сходство с американскими пытками особенно хорошо прослеживается по тому, как они эволюционировали, отметил Копыл. "В 2014 году слабо организованные и обученные банды украинских радикальных националистов использовали самые разные виды издевательств, зачастую почерпнутые из Средневековья. Однако к началу 2015 года, когда западные инструкторы обучили их достаточно, стали применяться пытки и методы давления, очень напоминающие Гуантанамо", - сказал Копыл. Информацию о пыточных и захоронениях в Авдеевке правозащитник считает правдоподобной, поскольку подобные места встречаются на освобождённых территориях с 2014 года. "Было создано множество мест для пыток. Это были и харьковские подвалы СБУ, и печально известная "библиотека" в аэропорту города Мариуполя, и Краматорский аэропорт, и множество других мест. Кроме того, каждое украинское националистическое подразделение имело свою полевую пыточную, обычно расположенную в месте дислокации", - напомнил Копыл. Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. В администрации Джо Байдена ранее заявляли о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизировали, когда это произойдет.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html

https://ria.ru/20230127/oon-1847748287.html

авдеевка

гуантанамо (город)

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Дарья Буймова

в мире, авдеевка, гуантанамо (город), киев, денис пушилин, родион мирошник, барак обама, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, центральное разведывательное управление (цру)