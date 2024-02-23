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Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах - РИА Новости, 23.02.2024
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13:08 23.02.2024
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Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах
Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах - РИА Новости, 23.02.2024
Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах
Четыре телефонных звонка о якобы заложенных в посольствах трех государств в Греции и парламенте страны бомбах поступили на греческие телеканалы в пятницу,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:08
2024-02-23T13:08
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АФИНЫ, 23 фев - РИА Новости. Четыре телефонных звонка о якобы заложенных в посольствах трех государств в Греции и парламенте страны бомбах поступили на греческие телеканалы в пятницу, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Неизвестный позвонил в 10.45 (11.45 мск - ред.) на телеканал Skai и сообщил, что в посольстве США заложена бомба. Далее последовали звонки на телеканалы Kontra с сообщением о бомбе в посольстве Израиля, Open - в посольстве Египта, на парламентский телеканал - в здании парламента. Во всех четырех звонках говорилось, что бомбы взорвутся в 11.30 (12.30 мск - ред.)", - сообщило агентство. На места выехали подразделения по обезвреживанию взрывных устройств, при этом, по данным полиции, ни одна дорога пока не была закрыта.
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в мире, афины, греция, сша
В мире, Афины, Греция, США
Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах

Неизвестные угрожали взорвать бомбы в посольствах США, Израиля и Египта в Афинах

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 23 фев - РИА Новости. Четыре телефонных звонка о якобы заложенных в посольствах трех государств в Греции и парламенте страны бомбах поступили на греческие телеканалы в пятницу, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
"Неизвестный позвонил в 10.45 (11.45 мск - ред.) на телеканал Skai и сообщил, что в посольстве США заложена бомба. Далее последовали звонки на телеканалы Kontra с сообщением о бомбе в посольстве Израиля, Open - в посольстве Египта, на парламентский телеканал - в здании парламента. Во всех четырех звонках говорилось, что бомбы взорвутся в 11.30 (12.30 мск - ред.)", - сообщило агентство.
На места выехали подразделения по обезвреживанию взрывных устройств, при этом, по данным полиции, ни одна дорога пока не была закрыта.
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