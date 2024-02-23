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Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах

Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах - РИА Новости, 23.02.2024

Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах

Четыре телефонных звонка о якобы заложенных в посольствах трех государств в Греции и парламенте страны бомбах поступили на греческие телеканалы в пятницу,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:08

2024-02-23T13:08

2024-02-23T13:08

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АФИНЫ, 23 фев - РИА Новости. Четыре телефонных звонка о якобы заложенных в посольствах трех государств в Греции и парламенте страны бомбах поступили на греческие телеканалы в пятницу, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Неизвестный позвонил в 10.45 (11.45 мск - ред.) на телеканал Skai и сообщил, что в посольстве США заложена бомба. Далее последовали звонки на телеканалы Kontra с сообщением о бомбе в посольстве Израиля, Open - в посольстве Египта, на парламентский телеканал - в здании парламента. Во всех четырех звонках говорилось, что бомбы взорвутся в 11.30 (12.30 мск - ред.)", - сообщило агентство. На места выехали подразделения по обезвреживанию взрывных устройств, при этом, по данным полиции, ни одна дорога пока не была закрыта.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афины, греция, сша