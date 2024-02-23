https://ria.ru/20240223/ugrozy-1929140685.html
Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах
Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах - РИА Новости, 23.02.2024
Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах
Четыре телефонных звонка о якобы заложенных в посольствах трех государств в Греции и парламенте страны бомбах поступили на греческие телеканалы в пятницу,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:08
2024-02-23T13:08
2024-02-23T13:08
в мире
афины
греция
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
АФИНЫ, 23 фев - РИА Новости. Четыре телефонных звонка о якобы заложенных в посольствах трех государств в Греции и парламенте страны бомбах поступили на греческие телеканалы в пятницу, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Неизвестный позвонил в 10.45 (11.45 мск - ред.) на телеканал Skai и сообщил, что в посольстве США заложена бомба. Далее последовали звонки на телеканалы Kontra с сообщением о бомбе в посольстве Израиля, Open - в посольстве Египта, на парламентский телеканал - в здании парламента. Во всех четырех звонках говорилось, что бомбы взорвутся в 11.30 (12.30 мск - ред.)", - сообщило агентство. На места выехали подразделения по обезвреживанию взрывных устройств, при этом, по данным полиции, ни одна дорога пока не была закрыта.
https://ria.ru/20240112/konvert-1920909130.html
афины
греция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, греция, сша
В мире, Афины, Греция, США
Неизвестные угрожали взорвать бомбы в трех посольствах в Афинах
Неизвестные угрожали взорвать бомбы в посольствах США, Израиля и Египта в Афинах