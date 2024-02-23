https://ria.ru/20240223/ugroza-1929114589.html

"Уязвимы": в США испугались новой российской "угрозы" под водой

"Уязвимы": в США испугались новой российской "угрозы" под водой - РИА Новости, 23.02.2024

"Уязвимы": в США испугались новой российской "угрозы" под водой

Возможности российских субмарин представляют угрозу для Запада, заявил отставной адмирал ВМС США и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:23

2024-02-23T09:23

2024-02-23T09:23

в мире

сша

россия

москва

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

нато

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Возможности российских субмарин представляют угрозу для Запада, заявил отставной адмирал ВМС США и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg."В частности, российские подводные лодки <…>, вероятно, обладают способностью спускаться к очень глубоко проложенным участкам кабелей и могут нарушить их работу", — утверждает он.Ставридис также считает, что эти подводные коммуникации, через которые ежедневно проходит множество финансовых транзакций, недостаточно защищены. По этой причине он назвал их "уязвимой ахиллесовой пятой".Ранее в США уже информировали об "угрозе" со стороны России в космосе. Так, ABC со ссылкой на источники сообщил, что американским законодателям на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах Москвы о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников.Россия неоднократно указывала на то, что вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств.

https://ria.ru/20240222/sotrudnichestvo-1928954295.html

https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html

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в мире, сша, россия, москва, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато