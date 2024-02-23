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"Уязвимы": в США испугались новой российской "угрозы" под водой - РИА Новости, 23.02.2024
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09:23 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/ugroza-1929114589.html
"Уязвимы": в США испугались новой российской "угрозы" под водой
"Уязвимы": в США испугались новой российской "угрозы" под водой - РИА Новости, 23.02.2024
"Уязвимы": в США испугались новой российской "угрозы" под водой
Возможности российских субмарин представляют угрозу для Запада, заявил отставной адмирал ВМС США и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:23
2024-02-23T09:23
в мире
сша
россия
москва
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Возможности российских субмарин представляют угрозу для Запада, заявил отставной адмирал ВМС США и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg."В частности, российские подводные лодки &lt;…&gt;, вероятно, обладают способностью спускаться к очень глубоко проложенным участкам кабелей и могут нарушить их работу", — утверждает он.Ставридис также считает, что эти подводные коммуникации, через которые ежедневно проходит множество финансовых транзакций, недостаточно защищены. По этой причине он назвал их "уязвимой ахиллесовой пятой".Ранее в США уже информировали об "угрозе" со стороны России в космосе. Так, ABC со ссылкой на источники сообщил, что американским законодателям на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах Москвы о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников.Россия неоднократно указывала на то, что вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств.
https://ria.ru/20240222/sotrudnichestvo-1928954295.html
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в мире, сша, россия, москва, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато
В мире, США, Россия, Москва, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО
"Уязвимы": в США испугались новой российской "угрозы" под водой

Экс-главком НАТО Ставридис заявил о российской угрозе подводным кабелям

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" | Перейти в медиабанкДизель-электрическая подводная лодка "Магадан" во время морской части заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского флота
Дизель-электрическая подводная лодка Магадан во время морской части заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" во время морской части заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев РИА Новости. Возможности российских субмарин представляют угрозу для Запада, заявил отставной адмирал ВМС США и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.
"В частности, российские подводные лодки <…>, вероятно, обладают способностью спускаться к очень глубоко проложенным участкам кабелей и могут нарушить их работу", — утверждает он.
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Ставридис также считает, что эти подводные коммуникации, через которые ежедневно проходит множество финансовых транзакций, недостаточно защищены. По этой причине он назвал их "уязвимой ахиллесовой пятой".
Ранее в США уже информировали об "угрозе" со стороны России в космосе. Так, ABC со ссылкой на источники сообщил, что американским законодателям на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах Москвы о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников.
Россия неоднократно указывала на то, что вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств.
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В миреСШАРоссияМоскваДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)НАТО
 
 
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