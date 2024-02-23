https://ria.ru/20240223/udary-1929172078.html
ВС России за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости, 23.02.2024
ВС России за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам на Украине
Вооруженные силы России нанесли за неделю 37 ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям военно-промышленного... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:45
2024-02-23T16:45
2024-02-23T16:45
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли за неделю 37 ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса и аэродромной инфраструктуре, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "В период с 17 по 23 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. "Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в министерстве.
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РИА Новости
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 37 ударов ракетами и дронами по объектам на Украине