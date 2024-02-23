https://ria.ru/20240223/ubiystvo-1929173733.html

В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности

В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности - РИА Новости, 23.02.2024

В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности

Следователи спустя 25 лет нашли убийцу семьи из Красноярска, которую не желая отдавать долг в 20 неденоминированных рублей расстрелял знакомый главы семейства,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:58

2024-02-23T16:58

2024-02-23T16:58

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 23 фев - РИА Новости. Следователи спустя 25 лет нашли убийцу семьи из Красноярска, которую не желая отдавать долг в 20 неденоминированных рублей расстрелял знакомый главы семейства, а после тела вывез и спрятал, сообщает СУСК по региону. Расследование проводил третий следственный отдел (по расследованию преступлений прошлых лет) первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия. В совершении преступления обвиняется 55-летний житель Красноярска. По данным следствия, в 1998 году обвиняемый задолжал крупную сумму денег в размере 20 миллионов (неденоминированных) рублей своему знакомому. "Не желая возвращать деньги, 30 мая 1998 года обвиняемый, вооружившись обрезом охотничьего ружья и газовым пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами, пришел в квартиру к знакомому и хладнокровно расстрелял главу семейства, его супругу и их малолетнюю дочь. Дождавшись наступления темноты, он погрузил тела убитых членов семьи в кузов своего мотороллера и вывез их на дачный участок его тестя на территории микрорайона "Водники" в Свердловском районе..., где закопал в землю", - говорится в сообщении. Отмечается, что под тяжестью предъявленных следствием улик мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении, подробно рассказав об обстоятельствах убийств, а также показал место сокрытия тел. Кости двух взрослых и ребенка, предметы их одежды были найдены 22 мая 2023 года на дачном участке. Проведенные судебные экспертизы подтвердили их принадлежность членам пропавшей семьи и криминальную причину их смерти.

https://ria.ru/20240212/prigovor-1926950945.html

https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924141388.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, россия