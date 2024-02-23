Рейтинг@Mail.ru
США будут препятствовать развитию отношений Турции и России, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929133462.html
США будут препятствовать развитию отношений Турции и России, сообщают СМИ
США будут препятствовать развитию отношений Турции и России, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
США будут препятствовать развитию отношений Турции и России, сообщают СМИ
Банковские отношения Турции и России подвергаются нападкам со стороны Запада, США будут всячески препятствовать развитию турецко-российских отношений, передал... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:15
2024-02-23T12:15
экономика
сша
турция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/90/1492439021_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_acdbfe6710501e8564bce4afd99eac4b.jpg
АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Банковские отношения Турции и России подвергаются нападкам со стороны Запада, США будут всячески препятствовать развитию турецко-российских отношений, передал телеканал Haber Global. Турецкие экспортёры в условиях проблем с банковскими платежами из России пытаются решить ситуацию через банки третьих стран, ситуация становится критической, писало издание Ekonomım в четверг. "Санкции, введенные против российских банков... оказывают негативное влияние на платежную систему Турции и России. Банковские отношения между двумя странами постоянно подвергаются нападкам со стороны Запада", - передает телеканал, отмечая, что страны сотрудничают в вопросах поставок энергоносителей и продукции АПК, а среди важных идей для развития торговли - создание газового хаба в Турции и российско-турецкого банка. Источник РИА Новости в начале февраля сообщал, что создание такого банка обсуждается ведомствами для решения проблем с платежными переводами. Оценивая идею создания такого банка, экономист Угур Чивелек обратил внимание на важность сроков реализации этого проекта. Кроме того, по его словам, для решения проблем торговля РФ и Турции должна развиваться, и нужно обращать внимание на перспективы всех горизонтов - краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. По его мнению, для РФ было бы положительным фактором увеличение экспорта энергоносителей в Турцию, а для Турции - экспорта товаров и услуг в РФ. Кроме того, по его словам, упростить такую задачу могло бы увеличение доли нацвалют в расчетах между странами. Эксперт отметил, что "США будут всячески препятствовать развитию турецко-российских отношений". "В частности, они будут угрожать Турции. Их угрозы в адрес России не сработали. Время покажет, насколько подействуют угрозы в адрес Турции", - сказал он. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926769547.html
https://ria.ru/20240221/rossiya-1928767569.html
сша
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/90/1492439021_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cf20438869709b823d32f88ac08a6094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, турция, россия
Экономика, США, Турция, Россия
США будут препятствовать развитию отношений Турции и России, сообщают СМИ

Haber Global: США будут мешать развитию экономических отношений Турции и России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Банковские отношения Турции и России подвергаются нападкам со стороны Запада, США будут всячески препятствовать развитию турецко-российских отношений, передал телеканал Haber Global.
Турецкие экспортёры в условиях проблем с банковскими платежами из России пытаются решить ситуацию через банки третьих стран, ситуация становится критической, писало издание Ekonomım в четверг.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Турции обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией, пишут СМИ
12 февраля, 06:31
"Санкции, введенные против российских банков... оказывают негативное влияние на платежную систему Турции и России. Банковские отношения между двумя странами постоянно подвергаются нападкам со стороны Запада", - передает телеканал, отмечая, что страны сотрудничают в вопросах поставок энергоносителей и продукции АПК, а среди важных идей для развития торговли - создание газового хаба в Турции и российско-турецкого банка. Источник РИА Новости в начале февраля сообщал, что создание такого банка обсуждается ведомствами для решения проблем с платежными переводами.
Оценивая идею создания такого банка, экономист Угур Чивелек обратил внимание на важность сроков реализации этого проекта. Кроме того, по его словам, для решения проблем торговля РФ и Турции должна развиваться, и нужно обращать внимание на перспективы всех горизонтов - краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. По его мнению, для РФ было бы положительным фактором увеличение экспорта энергоносителей в Турцию, а для Турции - экспорта товаров и услуг в РФ.
Кроме того, по его словам, упростить такую задачу могло бы увеличение доли нацвалют в расчетах между странами. Эксперт отметил, что "США будут всячески препятствовать развитию турецко-российских отношений". "В частности, они будут угрожать Турции. Их угрозы в адрес России не сработали. Время покажет, насколько подействуют угрозы в адрес Турции", - сказал он.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России
21 февраля, 16:15
 
ЭкономикаСШАТурцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала