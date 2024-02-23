https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929133462.html

США будут препятствовать развитию отношений Турции и России, сообщают СМИ

США будут препятствовать развитию отношений Турции и России, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.02.2024

США будут препятствовать развитию отношений Турции и России, сообщают СМИ

Банковские отношения Турции и России подвергаются нападкам со стороны Запада, США будут всячески препятствовать развитию турецко-российских отношений, передал... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:15

2024-02-23T12:15

2024-02-23T12:15

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сша

турция

россия

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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Банковские отношения Турции и России подвергаются нападкам со стороны Запада, США будут всячески препятствовать развитию турецко-российских отношений, передал телеканал Haber Global. Турецкие экспортёры в условиях проблем с банковскими платежами из России пытаются решить ситуацию через банки третьих стран, ситуация становится критической, писало издание Ekonomım в четверг. "Санкции, введенные против российских банков... оказывают негативное влияние на платежную систему Турции и России. Банковские отношения между двумя странами постоянно подвергаются нападкам со стороны Запада", - передает телеканал, отмечая, что страны сотрудничают в вопросах поставок энергоносителей и продукции АПК, а среди важных идей для развития торговли - создание газового хаба в Турции и российско-турецкого банка. Источник РИА Новости в начале февраля сообщал, что создание такого банка обсуждается ведомствами для решения проблем с платежными переводами. Оценивая идею создания такого банка, экономист Угур Чивелек обратил внимание на важность сроков реализации этого проекта. Кроме того, по его словам, для решения проблем торговля РФ и Турции должна развиваться, и нужно обращать внимание на перспективы всех горизонтов - краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. По его мнению, для РФ было бы положительным фактором увеличение экспорта энергоносителей в Турцию, а для Турции - экспорта товаров и услуг в РФ. Кроме того, по его словам, упростить такую задачу могло бы увеличение доли нацвалют в расчетах между странами. Эксперт отметил, что "США будут всячески препятствовать развитию турецко-российских отношений". "В частности, они будут угрожать Турции. Их угрозы в адрес России не сработали. Время покажет, насколько подействуют угрозы в адрес Турции", - сказал он. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240212/turtsiya-1926769547.html

https://ria.ru/20240221/rossiya-1928767569.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, турция, россия