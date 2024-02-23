https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929129591.html
Турция не хочет рисковать в решении платежных проблем с Россией, пишут СМИ
Турция не хочет рисковать в решении платежных проблем с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
Турция не хочет рисковать в решении платежных проблем с Россией, пишут СМИ
Предпринятые официальной Анкарой шаги по устранению проблем в платежных переводах с Россией пока не могут решить ситуацию, турецкая сторона не хочет рисков,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:48
2024-02-23T11:48
2024-02-23T11:48
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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Предпринятые официальной Анкарой шаги по устранению проблем в платежных переводах с Россией пока не могут решить ситуацию, турецкая сторона не хочет рисков, пишет в пятницу газета Ekonomım со ссылкой на экспортеров. Турецкие экспортёры в условиях проблем с банковскими платежами из России пытаются решить ситуацию через банки третьих стран, ситуация становится критической, писала Ekonomım в четверг. На текущий момент, как уточняло издание, согласно турецкому законодательству, есть список стран, операции с которыми разрешены в обход банков - всего 33 государства. "После исключения России из глобальных платежных систем трудности, возникшие во внешней торговле между двумя странами, особенно в экспортном канале, пытаются преодолеть. Экспортеры (турецкие - ред.), сообщившие об этом изданию, заявили, что предпринятые шаги не могут решить проблемы", - пишет издание, уточняя, что экспортеры попросили включить РФ в список стран, с которыми разрешены платежи в обход банков. По данным издания, государственная сторона подчеркивает, что шаги, которые необходимо предпринять во внешней торговле с Россией, должны быть предприняты в очень чувствительный период, с учетом международных условий, и что "не должно возникать никаких рисков". В то же время в материале отмечается, что некоторые меры для торговли с Россией уже приняты - так, согласно данным издания, контрагенты должны закрывать оплату с перечислением средств на банковский счет в течение 180 дней, однако в случае с РФ есть возможность подать уведомление о продлении этого срока - на величину до 24 месяцев. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240222/torgovlya-1928872126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, экономика
В мире, Турция, Россия, Экономика
Турция не хочет рисковать в решении платежных проблем с Россией, пишут СМИ
Ekonomım: Турция еще не устранила проблемы в платежных переводах с Россией
АНКАРА, 23 фев – РИА Новости.
Предпринятые официальной Анкарой шаги по устранению проблем в платежных переводах с Россией пока не могут решить ситуацию, турецкая сторона не хочет рисков, пишет в пятницу газета Ekonomım
со ссылкой на экспортеров.
Турецкие экспортёры в условиях проблем с банковскими платежами из России пытаются решить ситуацию через банки третьих стран, ситуация становится критической, писала Ekonomım в четверг. На текущий момент, как уточняло издание, согласно турецкому законодательству, есть список стран, операции с которыми разрешены в обход банков - всего 33 государства.
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"После исключения России из глобальных платежных систем трудности, возникшие во внешней торговле между двумя странами, особенно в экспортном канале, пытаются преодолеть. Экспортеры (турецкие - ред.), сообщившие об этом изданию, заявили, что предпринятые шаги не могут решить проблемы", - пишет издание, уточняя, что экспортеры попросили включить РФ в список стран, с которыми разрешены платежи в обход банков.
По данным издания, государственная сторона подчеркивает, что шаги, которые необходимо предпринять во внешней торговле с Россией, должны быть предприняты в очень чувствительный период, с учетом международных условий, и что "не должно возникать никаких рисков". В то же время в материале отмечается, что некоторые меры для торговли с Россией уже приняты - так, согласно данным издания, контрагенты должны закрывать оплату с перечислением средств на банковский счет в течение 180 дней, однако в случае с РФ есть возможность подать уведомление о продлении этого срока - на величину до 24 месяцев.
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С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США
на Турцию в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий минторг, Москва
ведет диалог с Анкарой
. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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