https://ria.ru/20240223/tu-160m-1929093267.html

Вооруженным силам в Казани передали четыре Ту-160М, заявил Путин

Вооруженным силам в Казани передали четыре Ту-160М, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2024

Вооруженным силам в Казани передали четыре Ту-160М, заявил Путин

Четыре ракетоносца Ту-160М переданы в Вооруженные силы России на днях в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T00:46

2024-02-23T00:46

2024-02-23T01:08

безопасность

казань

россия

ту-160м

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Четыре ракетоносца Ту-160М переданы в Вооруженные силы России на днях в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества."Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон", завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки, буквально на днях в Казани в Вооруженные силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М. В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой. Такая работа идет системно и последовательно", - сказал Путин.Ранее Путин посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, где осмотрел модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. На следующий день, 22 февраля, президент совершил получасовой полет на военном самолете.

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казань

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безопасность, казань, россия, ту-160м, владимир путин