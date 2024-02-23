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Вооруженным силам в Казани передали четыре Ту-160М, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2024
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00:46 23.02.2024 (обновлено: 01:08 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/tu-160m-1929093267.html
Вооруженным силам в Казани передали четыре Ту-160М, заявил Путин
Вооруженным силам в Казани передали четыре Ту-160М, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2024
Вооруженным силам в Казани передали четыре Ту-160М, заявил Путин
Четыре ракетоносца Ту-160М переданы в Вооруженные силы России на днях в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:46
2024-02-23T01:08
безопасность
казань
россия
ту-160м
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Четыре ракетоносца Ту-160М переданы в Вооруженные силы России на днях в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества."Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон", завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки, буквально на днях в Казани в Вооруженные силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М. В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой. Такая работа идет системно и последовательно", - сказал Путин.Ранее Путин посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, где осмотрел модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. На следующий день, 22 февраля, президент совершил получасовой полет на военном самолете.
https://ria.ru/20240223/vooruzheniya-1929092321.html
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безопасность, казань, россия, ту-160м, владимир путин
Безопасность, Казань, Россия, Ту-160М, Владимир Путин
Вооруженным силам в Казани передали четыре Ту-160М, заявил Путин

Путин: четыре ракетоносца Ту-160М на днях в Казани переданы ВС России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Четыре ракетоносца Ту-160М переданы в Вооруженные силы России на днях в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
«
"Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон", завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки, буквально на днях в Казани в Вооруженные силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М. В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой. Такая работа идет системно и последовательно", - сказал Путин.
Ранее Путин посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, где осмотрел модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. На следующий день, 22 февраля, президент совершил получасовой полет на военном самолете.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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00:24
 
БезопасностьКазаньРоссияТу-160МВладимир Путин
 
 
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