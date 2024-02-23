https://ria.ru/20240223/tsyplyata-1929163506.html
Аграрии во Франции пожаловались на цены из-за цыплят с Украины
Аграрии во Франции пожаловались на цены из-за цыплят с Украины - РИА Новости, 23.02.2024
Аграрии во Франции пожаловались на цены из-за цыплят с Украины
Цены на продовольствие во Франции приняли "катастрофический" характер из-за "отвратительных" цыплят, беспошлинно импортируемых в ЕС с Украины, заявил... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:45
2024-02-23T15:45
2024-02-23T15:45
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Цены на продовольствие во Франции приняли "катастрофический" характер из-за "отвратительных" цыплят, беспошлинно импортируемых в ЕС с Украины, заявил пресс-секретарь профсоюза французских фермеров "Сельская координация" (Coordination rurale) Патрик Легра в эфире радиостанции Europe 1. "Если бы мы не согласились с (импортом - ред.) пшеницы по 100 евро (за тонну - ред.) с Украины или отвратительных цыплят… мы сейчас не наблюдали бы такие катастрофические цены", - заявил Легра. Десятки тракторов выехали на улицы Парижа в пятницу в знак протеста против политики правительства накануне открытия Салона сельского хозяйства. В преддверии Салона сельского хозяйства, открывающегося в Париже 24 февраля, французские фермеры продолжают устраивать акции протеста по всей стране, блокируя трассы и выливая навоз и отходы на площадях у префектур. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html
https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, париж, евросоюз
В мире, Франция, Украина, Париж, Евросоюз
Аграрии во Франции пожаловались на цены из-за цыплят с Украины
Аграрии во Франции пожаловались на цены из-за "отвратительных" цыплят с Украины
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Цены на продовольствие во Франции приняли "катастрофический" характер из-за "отвратительных" цыплят, беспошлинно импортируемых в ЕС с Украины, заявил пресс-секретарь профсоюза французских фермеров "Сельская координация" (Coordination rurale) Патрик Легра в эфире радиостанции Europe 1
.
"Если бы мы не согласились с (импортом - ред.) пшеницы по 100 евро (за тонну - ред.) с Украины или отвратительных цыплят… мы сейчас не наблюдали бы такие катастрофические цены", - заявил Легра.
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Десятки тракторов выехали на улицы Парижа
в пятницу в знак протеста против политики правительства накануне открытия Салона сельского хозяйства.
В преддверии Салона сельского хозяйства, открывающегося в Париже 24 февраля, французские фермеры продолжают устраивать акции протеста по всей стране, блокируя трассы и выливая навоз и отходы на площадях у префектур.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах