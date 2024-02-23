https://ria.ru/20240223/traktora-1929155495.html

В Париже в преддверии сельхозвыставки на протест выехали десятки тракторов

В Париже в преддверии сельхозвыставки на протест выехали десятки тракторов - РИА Новости, 23.02.2024

В Париже в преддверии сельхозвыставки на протест выехали десятки тракторов

Десятки тракторов выехали на улицы Парижа в пятницу в знак протеста против политики правительства накануне открытия Салона сельского хозяйства, передаёт... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:01

2024-02-23T15:01

2024-02-23T15:01

в мире

франция

париж

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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Десятки тракторов выехали на улицы Парижа в пятницу в знак протеста против политики правительства накануне открытия Салона сельского хозяйства, передаёт корреспондент РИА Новости. Профсоюзы фермеров объявили о намерении устроить ряд акций во французской столице, чтобы оказать давление на власти в преддверии крупной профильной выставки. По призыву профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) колонна тракторов проехала от площади Порт де Сен-Клу на юго-западе города до площади Вобан в центре столицы. Порядка пятидесяти тракторов двигаются колонной по улицам Парижа. Они сигналят, а проходящие мимо граждане приветственно им машут: в проведенном на этой неделе опросе 91% французов высказались в поддержку организуемых аграриями протестов. На ковшах тракторов баллончиками с краской нанесены разные лозунги, такие, как: "Макрон, ты сеешь хаос!", "Смерть на пастбищах" и другие. По дороге тракторы остановились на мосту, откуда открывается вид на Эйфелеву башню, которая уже пятый день подряд закрыта для посетителей из-за забастовки сотрудников. Ещё одна акция по призыву профсоюзов FNSEA и Jeunes Agriculteurs должна пройти в столице во второй половине дня. В преддверии Салона сельского хозяйства, открывающегося в Париже 24 февраля, французские фермеры продолжают устраивать акции протеста по всей стране, блокируя трассы и выливая навоз и отходы на площадях у префектур. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html

https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тракторы на улицах Парижа в знак протеста против политики правительства Десятки тракторов выехали на улицы Парижа в знак протеста против политики правительства накануне открытия Салона сельского хозяйства 2024-02-23T15:01 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, париж