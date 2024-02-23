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Отчаянный шаг ВСУ на фронте вызвал панику в Германии
Отчаянный шаг ВСУ на фронте вызвал панику в Германии - РИА Новости, 23.02.2024
Отчаянный шаг ВСУ на фронте вызвал панику в Германии
Вооруженным силам Украины приходится покидать некоторые территории из-за катастрофической нехватки боеприпасов, заявил немецкому телеканалу Welt журналист... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:55
2024-02-23T12:55
2024-02-23T12:55
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вооруженным силам Украины приходится покидать некоторые территории из-за катастрофической нехватки боеприпасов, заявил немецкому телеканалу Welt журналист Штеффен Шварцкопф после общения с украинскими военными."Нужно решать, какой регион они будут защищать, а какой оставлять, какой город или населенный пункт укреплять, туда направлять оружие и людей, а какой придется потерять. Это драматическая ситуация", — отметил он.Шварцкопф также подчеркнул, что ВСУ все чаще отказываются проводить атаки ради экономии имеющихся снарядов. Кроме того, добавил он, ситуацию осложняет то, что российская армия планомерно продвигается вперед."Русские в этом вопросе (боеприпасов. — Прим. ред.) на высоте. Мы видели это в Авдеевке", — заключил журналист.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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В мире, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
Отчаянный шаг ВСУ на фронте вызвал панику в Германии
Welt: ВСУ вынуждены оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов