Рейтинг@Mail.ru
Священники пожелали военным мирного неба и крепости духа - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:33 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/svyaschenniki-1929108444.html
Священники пожелали военным мирного неба и крепости духа
Священники пожелали военным мирного неба и крепости духа - РИА Новости, 23.02.2024
Священники пожелали военным мирного неба и крепости духа
Священники Русской православной церкви пожелали военным в День защитника Отечества мирного неба и крепости духа, а также мудрости. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:33
2024-02-23T08:33
религия
религия
русская православная церковь
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_c3d4420bc78f71f2491f950307886d15.jpg
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Священники Русской православной церкви пожелали военным в День защитника Отечества мирного неба и крепости духа, а также мудрости. "Уважаемые воины, сотрудники правоохранительных органов, дорогие ветераны. Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!… В этот праздник в первую очередь хочется поздравить тех, кто несет свое служение в рядах вооруженных сил России и пожелать им крепости сил, мужества и мудрости, терпения и помощи Божией. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной и локальных воин. Пусть все защитники Родины будут живы и здоровы. Мирного неба над нашими головами! Аминь", - сказал председатель отдела по взаимодействию с вооруженными и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев в поздравлении по случаю праздника (имеется в распоряжении РИА Новости). Он напомнил о святых русских воинах: благоверных князьях Александре Невском и Дмитрии Донском, святом праведном воине Федоре Ушакове, преподобных Александре Пересвете и Андрее Ослябе. "Наша обязанность – помнить об этих подвигах, уважать всех, кто сберёг для нас Родину и сейчас выполняет свой долг, участвуя в специальной военной операции", - подчеркнул протоиерей. Он рассказал РИА Новости, что сейчас на фронте "интерес к вере растет", и "все больше военных стали обращаться к священникам". "Это естественный процесс. У нас же как: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Когда человек в комфортном состоянии, он далек от Бога, когда начинаются искушения, испытания, то начинается "пробуждение веры", - считает отец Александр. Поздравил военных с праздником и организатор Патриаршего фестиваля спортивных единоборств – кубка Николая Японского, сопредседатель Российского союза православных единоборцев протоиерей Кирилл Соколов. "Хотел бы 23 февраля пожелать всем мирного неба над головой, крепости духа, терпения и побольше любви. Больше, наверное, ничего и не пожелаешь", - сказал РИА Новости Соколов.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919141134_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9744481c9b23307ca43c7fdc3bb15350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, русская православная церковь, день защитника отечества
Религия, Религия, Русская православная церковь, День защитника Отечества
Священники пожелали военным мирного неба и крепости духа

Священники в День защитника Отечества пожелали мирного неба и крепости духа

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в Запорожской области
Военнослужащие РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Священники Русской православной церкви пожелали военным в День защитника Отечества мирного неба и крепости духа, а также мудрости.
"Уважаемые воины, сотрудники правоохранительных органов, дорогие ветераны. Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!… В этот праздник в первую очередь хочется поздравить тех, кто несет свое служение в рядах вооруженных сил России и пожелать им крепости сил, мужества и мудрости, терпения и помощи Божией. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной и локальных воин. Пусть все защитники Родины будут живы и здоровы. Мирного неба над нашими головами! Аминь", - сказал председатель отдела по взаимодействию с вооруженными и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев в поздравлении по случаю праздника (имеется в распоряжении РИА Новости).
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Зачем нам армия?
08:00
Он напомнил о святых русских воинах: благоверных князьях Александре Невском и Дмитрии Донском, святом праведном воине Федоре Ушакове, преподобных Александре Пересвете и Андрее Ослябе.
"Наша обязанность – помнить об этих подвигах, уважать всех, кто сберёг для нас Родину и сейчас выполняет свой долг, участвуя в специальной военной операции", - подчеркнул протоиерей.
Он рассказал РИА Новости, что сейчас на фронте "интерес к вере растет", и "все больше военных стали обращаться к священникам".
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
День защитника Отечества
02:39
"Это естественный процесс. У нас же как: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Когда человек в комфортном состоянии, он далек от Бога, когда начинаются искушения, испытания, то начинается "пробуждение веры", - считает отец Александр.
Поздравил военных с праздником и организатор Патриаршего фестиваля спортивных единоборств – кубка Николая Японского, сопредседатель Российского союза православных единоборцев протоиерей Кирилл Соколов. "Хотел бы 23 февраля пожелать всем мирного неба над головой, крепости духа, терпения и побольше любви. Больше, наверное, ничего и не пожелаешь", - сказал РИА Новости Соколов.
Календарь праздничных дней в 2024 году. Проект Минтруда
18 августа 2023, 16:17
Инфографика
Календарь праздничных дней в 2024 годуПосмотреть
 
РелигияРелигияРусская православная церковьДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала