https://ria.ru/20240223/svyaschenniki-1929108444.html

Священники пожелали военным мирного неба и крепости духа

Священники пожелали военным мирного неба и крепости духа - РИА Новости, 23.02.2024

Священники пожелали военным мирного неба и крепости духа

Священники Русской православной церкви пожелали военным в День защитника Отечества мирного неба и крепости духа, а также мудрости. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:33

2024-02-23T08:33

2024-02-23T08:33

религия

религия

русская православная церковь

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Священники Русской православной церкви пожелали военным в День защитника Отечества мирного неба и крепости духа, а также мудрости. "Уважаемые воины, сотрудники правоохранительных органов, дорогие ветераны. Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!… В этот праздник в первую очередь хочется поздравить тех, кто несет свое служение в рядах вооруженных сил России и пожелать им крепости сил, мужества и мудрости, терпения и помощи Божией. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной и локальных воин. Пусть все защитники Родины будут живы и здоровы. Мирного неба над нашими головами! Аминь", - сказал председатель отдела по взаимодействию с вооруженными и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев в поздравлении по случаю праздника (имеется в распоряжении РИА Новости). Он напомнил о святых русских воинах: благоверных князьях Александре Невском и Дмитрии Донском, святом праведном воине Федоре Ушакове, преподобных Александре Пересвете и Андрее Ослябе. "Наша обязанность – помнить об этих подвигах, уважать всех, кто сберёг для нас Родину и сейчас выполняет свой долг, участвуя в специальной военной операции", - подчеркнул протоиерей. Он рассказал РИА Новости, что сейчас на фронте "интерес к вере растет", и "все больше военных стали обращаться к священникам". "Это естественный процесс. У нас же как: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Когда человек в комфортном состоянии, он далек от Бога, когда начинаются искушения, испытания, то начинается "пробуждение веры", - считает отец Александр. Поздравил военных с праздником и организатор Патриаршего фестиваля спортивных единоборств – кубка Николая Японского, сопредседатель Российского союза православных единоборцев протоиерей Кирилл Соколов. "Хотел бы 23 февраля пожелать всем мирного неба над головой, крепости духа, терпения и побольше любви. Больше, наверное, ничего и не пожелаешь", - сказал РИА Новости Соколов.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь, день защитника отечества