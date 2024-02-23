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ЕС ввел санкции против нескольких судей из Симферополя - РИА Новости, 23.02.2024
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17:30 23.02.2024 (обновлено: 18:27 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sudi-1929179113.html
ЕС ввел санкции против нескольких судей из Симферополя
ЕС ввел санкции против нескольких судей из Симферополя - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против нескольких судей из Симферополя
ЕС ввел санкции против ряда судей Симферополя, следует из публикации в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:30
2024-02-23T18:27
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против ряда судей Симферополя, следует из публикации в официальном журнале ЕС. Согласно документу, под санкции попали судьи Валентина Камынина, Янина Охота (Кожемяко), Денис Диденко, Антон Цикуренко, Галина Хулапова (Каширская), Ольга Кузнецова. Санкции вступают в силу после их публикации в журнале.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929176203.html
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симферополь, евросоюз, в мире
Симферополь, Евросоюз, В мире
ЕС ввел санкции против нескольких судей из Симферополя

Под новые санкции ЕС попали несколько судей из Симферополя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против ряда судей Симферополя, следует из публикации в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, под санкции попали судьи Валентина Камынина, Янина Охота (Кожемяко), Денис Диденко, Антон Цикуренко, Галина Хулапова (Каширская), Ольга Кузнецова.
Санкции вступают в силу после их публикации в журнале.
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ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций
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