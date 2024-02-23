https://ria.ru/20240223/sudi-1929179113.html

ЕС ввел санкции против нескольких судей из Симферополя

ЕС ввел санкции против нескольких судей из Симферополя - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против нескольких судей из Симферополя

ЕС ввел санкции против ряда судей Симферополя, следует из публикации в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:30

2024-02-23T17:30

2024-02-23T18:27

симферополь

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в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против ряда судей Симферополя, следует из публикации в официальном журнале ЕС. Согласно документу, под санкции попали судьи Валентина Камынина, Янина Охота (Кожемяко), Денис Диденко, Антон Цикуренко, Галина Хулапова (Каширская), Ольга Кузнецова. Санкции вступают в силу после их публикации в журнале.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929176203.html

симферополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

симферополь, евросоюз, в мире