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Российские ракетные войска поразили комплекс Patriot на Украине - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:46 23.02.2024 (обновлено: 19:23 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/spetsoperatsiya-1929172229.html
Российские ракетные войска поразили комплекс Patriot на Украине
Российские ракетные войска поразили комплекс Patriot на Украине - РИА Новости, 23.02.2024
Российские ракетные войска поразили комплекс Patriot на Украине
Российские ракетные войска в минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) поразили комплекс ПВО Patriot на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:46
2024-02-23T19:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские ракетные войска в минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) поразили комплекс ПВО Patriot на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны. "Поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — говорится в сообщении.Уточняется, что установка была ликвидирована в результате группового удара, нанесенного высокоточным оружием.Ведомство опубликовало кадры удара по ЗРК Patriot в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928351201.html
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Уничтожение пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot"
Кадры уничтожения ВС РФ пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot"
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские ракетные войска поразили комплекс Patriot на Украине

Минобороны опубликовало кадры поражения американского ЗРК Patriot на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские ракетные войска в минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) поразили комплекс ПВО Patriot на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны.
"Поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — говорится в сообщении.
Уточняется, что установка была ликвидирована в результате группового удара, нанесенного высокоточным оружием.
Ведомство опубликовало кадры удара по ЗРК Patriot в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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