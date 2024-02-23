https://ria.ru/20240223/spetsoperatsiya-1929172229.html

Российские ракетные войска поразили комплекс Patriot на Украине

Российские ракетные войска поразили комплекс Patriot на Украине - РИА Новости, 23.02.2024

Российские ракетные войска поразили комплекс Patriot на Украине

Российские ракетные войска в минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) поразили комплекс ПВО Patriot на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:46

2024-02-23T16:46

2024-02-23T19:23

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские ракетные войска в минувшую неделю (период с 17 по 23 февраля) поразили комплекс ПВО Patriot на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны. "Поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — говорится в сообщении.Уточняется, что установка была ликвидирована в результате группового удара, нанесенного высокоточным оружием.Ведомство опубликовало кадры удара по ЗРК Patriot в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928351201.html

россия

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Уничтожение пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot" Кадры уничтожения ВС РФ пусковой установки и боекомплекта ракетного комплекса "Patriot" 2024-02-23T16:46 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность