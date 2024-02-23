https://ria.ru/20240223/spetsoperatsiya-1929171014.html

ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении

ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 23.02.2024

ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении в течение недели освободили населённый пункт Победа, заняли более выгодные позиции, отразили 12 атак, потери ВСУ... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:38

2024-02-23T16:38

2024-02-23T16:40

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели освободили населённый пункт Победа, заняли более выгодные позиции, отразили 12 атак, потери ВСУ составили более 2560 военнослужащих, 12 танков, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили более 2560 военнослужащих, 12 танков, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929157263.html

https://ria.ru/20240223/vsu-1929143095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, клещеевка