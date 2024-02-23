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ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 23.02.2024
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16:38 23.02.2024 (обновлено: 16:40 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/spetsoperatsiya-1929171014.html
ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении
ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 23.02.2024
ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении в течение недели освободили населённый пункт Победа, заняли более выгодные позиции, отразили 12 атак, потери ВСУ... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:38
2024-02-23T16:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели освободили населённый пункт Победа, заняли более выгодные позиции, отразили 12 атак, потери ВСУ составили более 2560 военнослужащих, 12 танков, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили более 2560 военнослужащих, 12 танков, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929157263.html
https://ria.ru/20240223/vsu-1929143095.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Клещеевка
ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за неделю отразили 12 атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели освободили населённый пункт Победа, заняли более выгодные позиции, отразили 12 атак, потери ВСУ составили более 2560 военнослужащих, 12 танков, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
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По данным ведомства, в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили более 2560 военнослужащих, 12 танков, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ миреКлещеевка
 
 
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