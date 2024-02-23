https://ria.ru/20240223/spetsoperatsi-1929171688.html

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.02.2024

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделения российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении за неделю улучшили положение, нанесли поражение подразделениям пяти украинских... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:43

2024-02-23T16:43

2024-02-23T17:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

старомайорское

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_ac86ddaa4c25d8262edd6dd2cb1d60d3.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении за неделю улучшили положение, нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад, отразили четыре атаки штурмовых групп, ВСУ потеряли почти 1,2 тысячи военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики, а также Червоное, Приютное и Луговское Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Шевченко Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 1195-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

старомайорское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, старомайорское