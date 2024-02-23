https://ria.ru/20240223/spetsoperatsi-1929171688.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.02.2024
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении за неделю улучшили положение, нанесли поражение подразделениям пяти украинских... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:43
2024-02-23T16:43
2024-02-23T17:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении за неделю улучшили положение, нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад, отразили четыре атаки штурмовых групп, ВСУ потеряли почти 1,2 тысячи военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики, а также Червоное, Приютное и Луговское Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Шевченко Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 1195-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: группировка "Восток" улучшила положение на Южнодонецком направлении