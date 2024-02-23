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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.02.2024
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16:43 23.02.2024 (обновлено: 17:00 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/spetsoperatsi-1929171688.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.02.2024
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении за неделю улучшили положение, нанесли поражение подразделениям пяти украинских... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:43
2024-02-23T17:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении за неделю улучшили положение, нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад, отразили четыре атаки штурмовых групп, ВСУ потеряли почти 1,2 тысячи военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики, а также Червоное, Приютное и Луговское Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Шевченко Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 1195-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Старомайорское
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: группировка "Восток" улучшила положение на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении за неделю улучшили положение, нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад, отразили четыре атаки штурмовых групп, ВСУ потеряли почти 1,2 тысячи военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики, а также Червоное, Приютное и Луговское Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Шевченко Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили до 1195-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ миреСтаромайорское
 
 
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