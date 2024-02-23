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В Армении появится постоянный французский военный советник - РИА Новости, 23.02.2024
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14:42 23.02.2024 (обновлено: 14:58 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sovetnik-1929153402.html
В Армении появится постоянный французский военный советник
В Армении появится постоянный французский военный советник - РИА Новости, 23.02.2024
В Армении появится постоянный французский военный советник
Постоянный французский военный советник будет присутствовать в Армении, сообщил в пятницу в Ереване глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:42
2024-02-23T14:58
в мире
армения
себастьян лекорню
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Постоянный французский военный советник будет присутствовать в Армении, сообщил в пятницу в Ереване глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню. "Есть уже программа ориентирования, (есть - ред.) советник, который будет постоянно присутствовать в Армении, который будет военным советником. Мы должны ориентировать все программы, и в сфере ПВО, в целях тех реформ, которые вы уже проводите", - сказал Лекорню в ходе совместного брифинга с армянским коллегой Суреном Папикяном. По словам Лекорню, французская сторона уже с 2024 года приступит к программам переподготовки армянских военнослужащих. Он сообщил также, что Армения получила из Франции первую партию приборов ночного видения, будут поставлены также бронеавтомобили "Бастион". В пятницу в пресс-службе минобороны сообщили, что в ходе встречи в Ереване Лекорню и Папикян наметили ряд новых направлений сотрудничества, особое внимание было уделено вопросам военного образования, боевой подготовки, проведения учений, консультационной и экспертной поддержки. Отмечается, что министры подчеркнули важность армяно-французского военно-технического сотрудничества в рамках проводимых в вооруженных силах Армении реформ и усилий по его постановке на долгосрочную институциональную основу. Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929133751.html
https://ria.ru/20240223/odkb-1929118282.html
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в мире, армения, себастьян лекорню, франция
В мире, Армения, Себастьян Лекорню, Франция
В Армении появится постоянный французский военный советник

Минобороны Франции: в Армении появится постоянный военный советник от Парижа

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Постоянный французский военный советник будет присутствовать в Армении, сообщил в пятницу в Ереване глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню.
"Есть уже программа ориентирования, (есть - ред.) советник, который будет постоянно присутствовать в Армении, который будет военным советником. Мы должны ориентировать все программы, и в сфере ПВО, в целях тех реформ, которые вы уже проводите", - сказал Лекорню в ходе совместного брифинга с армянским коллегой Суреном Папикяном.
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По словам Лекорню, французская сторона уже с 2024 года приступит к программам переподготовки армянских военнослужащих.
Он сообщил также, что Армения получила из Франции первую партию приборов ночного видения, будут поставлены также бронеавтомобили "Бастион".
В пятницу в пресс-службе минобороны сообщили, что в ходе встречи в Ереване Лекорню и Папикян наметили ряд новых направлений сотрудничества, особое внимание было уделено вопросам военного образования, боевой подготовки, проведения учений, консультационной и экспертной поддержки. Отмечается, что министры подчеркнули важность армяно-французского военно-технического сотрудничества в рамках проводимых в вооруженных силах Армении реформ и усилий по его постановке на долгосрочную институциональную основу.
Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО.
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